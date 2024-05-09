紅嶺創投非法集資千億案二審維持原判　「網貸教父」周世平囚終身

內地P2P網貸平台「紅嶺創投」董事長、有「網貸教父」之稱的周世平等人非法集資近1100億元（人民幣，下同）一案，今日（9日）廣東省高級人民法院作出終審裁定，駁回上訴，維持原判。周世平去年12月獲判囚終身。



2023年12月7日，深圳市中級人民法院一審以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，判處周世平無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；其餘17名被告人分別被判處有期徒刑11年至2年6個月，並處罰金。一審宣判後，周世平等9名被告人提出上訴。

二審法院審理查明，2009年3月至2021年9月，周世平等人利用「紅嶺創投」平台，以保本付息、高額回報為誘餌，向48萬餘人非法吸收公眾存款共計人民幣1090億餘元。期間，周世平等人明知公司資金缺口巨大，仍發布虛假標的非法集資，非法募集資金用於歸還融資項目到期本息、維持公司運營和個人揮霍，待償金額總額逾200億元。

二審法院認為，一審判決認定事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法，遂作出上述裁定。據悉周世平等人歸案後，公安機關全力開展涉案資金、股權、房產等資產追繳。目前已追繳到案的資產，將在判決生效後依法返還集資參與人，不足部分責令周世平繼續退賠。

周世平判囚終身。（新浪財經）

平台交易規模最高時逾4500億

內媒早前報道指，紅嶺創投是深圳最早的P2P公司之一，2009年創立，旗下的平台交易規模最高時逾4500億元、累計出借人超過274萬，所以也有網貸平台「帶頭大哥」之稱。

然而也是這最早的一批玩家，雖然以「淨值標」「大額標」而聞名，依靠全額墊付模式，吸引了許多投資者，卻也率先暴露出了大筆不良貸款，早在2015年出現了逾期爆煲風險。

2017年7月27日，深陷壞賬和負債危機的周世平發文稱：既不看好網貸業務，也不擅長做網貸業務，計劃在三年內清盤。作為曾經的頭部玩家，此舉在業內引發軒然大波。此後，數年間，紅嶺創投不停傳出兌付的進展，然而，資產處置未能挽救危局，更沒能按約兌付給投資者。

2019年3月，紅嶺創投官宣爆煲，截至當日待償金額達到184.39億元，出借人逾48.6萬名。