26歲中國女留學生巴黎失蹤多日！事前頻繁向家裏要錢：他要打死我

內媒報道，一名叫曾令祺（Zeng Linqqi）的26歲中國女留學生在巴黎已失蹤多日，失蹤前更頻繁向家裏要錢，又稱「有人威脅我，你不轉給我等下他要打死我的」，引發關注。



內媒報道指，由於法國的休假制度，法國人4月27日開始到5月12日一直處於休假狀態。所以曾令祺的家人雖然報警，但是警方無法立刻處理這次失蹤事件，讓曾令祺的家人尤其著急。



內媒《紅星新聞》及《都市快報》等報道，失蹤女子的母親鄭女士表示，女兒於去年9月到位於巴黎的馬蘭歐尼法國分校讀服裝設計碩士，按計劃應該是今年12月畢業。5月4日晚上在最後一次與母親通話後，曾令祺一直處於失聯狀態。

鄭女士回憶，女兒在失聯前曾經有一些比較反常的舉動。早在4月底5月初時，女兒曾突然多次找家裏人要錢，「5月2日那天晚上，她又叫我轉錢過去，雖然金額不大，但我說你最近用錢太頻繁了，結果女兒就發微信跟我說，『媽媽快點，有人威脅我，你不轉給我等下他要打死我的。』」

之後女兒再次催促鄭女士，說有時間限制，要抓緊時間。鄭女士非常擔心女兒遇到危險，於是就立刻把錢轉給女兒，並讓女兒快去報警。「但女兒跟我說，不能報警，報警會被打死的。」

鄭女士表示，5月3日女兒又再次讓她轉錢。「結果4號她就失聯了。」

曾令祺（Zeng Linqqi）失聯當天的閉路電視截圖。（《紅星新聞》）

鄭女士稱，5月4日失聯當天，自己曾發信息與女兒聯繫，但並未得到回覆，直到當晚約6點到7點左右，女兒才回信息表示，自己要換酒店住，準備去訂酒店。「此前女兒一直住在巴黎13區的學生公寓，為何會突然要去住酒店呢？我一直追問女兒原因，她也沒有回覆。」

之後鄭女士多次撥打女兒的微信電話，女兒在接聽電話後，只是說自己有事情，讓鄭女士不要管，並提到最近學校在放假，但是學校5月7日有一個重要的會議需要參加。此後，女兒就陷入失聯狀態。

鄭女士稱，女兒失聯之後，家屬就向法國警方報了警，並在網絡上貼出了尋人啟事。