莫斯科恐襲｜15歲中國留學生躲後排座位逃生　俄籍女同伴中槍遇難

俄羅斯莫斯科克洛庫斯市政廳（Crocus City Hall，又譯番紅花市政廳）音樂廳發生恐怖襲擊，多名槍手闖入音樂廳亂槍掃射，造成過百人死傷。

15歲中國留學生小宇事發時正在音樂廳劇場內觀看演出，他透露，持槍者在劇場射擊10分鐘後離開，與其同行的一位俄籍女生在劇場外不幸遇難。



《紅星新聞》報道，當時小宇正在音樂廳劇場內看演出，持槍蒙面的武裝人員破門而入。小宇迅速蹲在最後排座位後面，避過一劫，持槍者在劇場射擊10分鐘後離開。

不過，與小宇同行的一位俄籍女生在劇場外不幸遇難，「她是去上廁所，剛走沒有多久就有這個槍聲了」。小宇稱，據他了解，該名女同伴是被霰彈槍擊中，「身體都被洞穿了，我同伴她不該死，昨天上午還在好好地跟我吃飯」。事後，小宇在警察的護送下返回學校。

不少中國留學生表示，當地學校已經停課，他們都待在宿舍很少出門。在莫斯科鮑曼大學留學的小林（化名）稱，雖然學校在恐襲發生後還沒停課，但莫斯科國立大學、俄羅斯人民友誼大學已經發布停課通知，具體恢復時間未明。

小林表示，俄羅斯近幾年都沒有發生過同類事件，許多留學生都是第一次遇到，因此大家的情緒比較慌張，「還好同胞們一直很團結，恐襲發生後就立即擴散消息互相告知，我們留學生現在都在宿舍待著，非必要不出門」。

另一名在莫斯科國立格涅辛音樂學院留學的學生表示，其所在學校已經停課。莫斯科國立師範大學一名中國留學生表示，學校通知下周一上網課，學生在家都不要出門。

旅俄影片博主「凡凡旅行日記」介紹，音樂廳周圍已被警方封鎖，當日陰雲密布還落小雨，雖然大火已被撲滅，但從遠處仍然能看到飄散的黑煙，而且現場能聞到火藥味道。不少志願者和當地居民自發舉行緬懷活動，在音樂廳周圍擺上鮮花和蠟燭表示哀悼。

最近莫斯科正舉辦一些貿易展覽，不少中國商人正在參展或準備參展。中國參展商程女士表示，國內大部分參展商均在3月25日坐飛機前往俄羅斯，但目前機場消息並不明朗，此情況肯定會對客戶有大影響，展覽必然會少很多人。不少尚未出發的展商正在社交平台上四處詢問消息，猶豫是否要繼續前往。