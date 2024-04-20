留美中國學霸｜牛津女孩：我要付出300%努力，才能得到一樣的尊重

《鳳凰衛視》日前將鏡頭對準就讀於哈佛、牛津、哥倫比亞大學的三位中國學生，那些經歷了萬千鮮花和掌聲而進入名校就讀的中國學生到底過著怎樣的生活，人們在這部紀錄片《生活在別處》裏找到了些許答案。



其中一位主角是在牛津大學地理系攻讀本科的女孩Cecilia Zhao，是三個主人公中最為人們所熟知的一位，她的爆紅是因為2018年初的一則辯論影片。在影片中，Cecilia出現在一個主題為《技術帝國的崛起威脅社會發展》的辯論賽上，身穿一襲銀色閃片晚禮服的她，用精緻的妝容和自信的姿態，讓Cecilia一夜走紅，她也因此被中國媒體稱為「比你美麗還比你勤奮的美女學霸」。

紀錄片中講述9歲那年，Cecilia孤身一人來到了英國利茲（Leeds University）讀書，那時的她半句英文都不會，在白人孩子眼裡像個倉皇失措的異類。

英國的小學生以考試成績分班，Cecilia因為不會說英文被分到了最後一個班，但不服輸的Cecilia決心迎接生活的挑戰，僅僅三個月後，她就跳到了最好的班級。

初高中階段，Cecilia就讀於Woodhouse Grove School，這所學校非常注重學生的全方位發展，因此聚集了許多英國菁英家庭的學生。在不懈的努力下，最後Cecilia以6科A+的優異成績順利畢業。這個成績和國內高考狀元的水平相當，當時市的媒體還進行了鋪天蓋地的報道。

那一年，Cecilia就這樣以全校第一的成績，拿著最高榮譽獎學金，成為所在中學唯一一個考上牛津大學的學生。在TIMES最新公佈的世界大學排行榜單中，牛津大學排名第一，歷史上曾有27位英國首相、69位諾貝爾獎得主畢業於牛津大學。

在牛津校園裡，繁重的學業並沒有讓Cecilia卻步，卻更讓她感激在中國上小學時，培養出的刻苦精神。

進入牛津後，在完成學業之餘，Cecilia並沒有停下自己的腳步，「我將來要挑戰更高的位置！」，此刻Cecilia的目標是進入牛津辯論社。

牛津辯論社，是世界上最富盛名和最古老的社團，具有相當高的地位和非常深遠的影響力，當年在歐洲掀起的達爾文進化論大辯論，就是從這裡點燃的。每周都有來自世界各國的政界高官、商界大亨、宗教首腦、意見領袖、諾貝爾獎得主、演藝明星，在這裡一展辯才。

從大一第二個學期開始，Cecilia便忙起了競選辯論賽常委的準備，和她一起參與競選的有13個人，而Cecilia則是其中唯一的女性。

拉選票的那天，零下十幾度的溫度伴隨著一陣陣的暴風雪。就在這樣惡劣的天氣中，Cecilia從早上5點就起床，滿校園地奔走，呼籲身邊的人為她投票，忙到晚上10點才結束。

打破牛津辯論社紀錄的中國女孩

最終，Cecilia的努力打動了205名同學，以領先第2名幾十票的好成績順利入選，這也是迄今為止中國女性在牛津辯論社走到的最高位置。

經過不懈的努力，Cecilia如願以償地加入了這個偉大的團體，並參加了那場讓她「一戰成名」的辯論賽。

但其實很少有人知道，在辯論比賽開始的前四天，Cecilia除了需要準備比賽，還有三個課程論文需要交。

牛津辯論賽對於衣著的要求頗高，忙於準備18分鐘演講的Cecilia，在辯論的前一天才想起在網上挑選了一件晚禮服，最後在正式演講前的幾個小時才收到。

隨著辯論影片在網絡的迅速走紅，Cecilia成為了國人津津樂道的牛津女孩。

Cecilia在牛津的辯論影片已經突破88萬人次觀看。（影片截圖）

在西方人的觀念里，比起等同於「Nerd（書呆子）」的「學霸」稱謂，人們更青睞具有運動細胞的學生。

在這一點上，Cecilia依舊是學校的風雲人物，她一路以學霸的形象，改變了周圍人對中國人的刻板印象。

作為牛津大學拳擊隊副主席的Cecilia，每星期都會保證6次的運動時間，而早在中學時，她就已經是利茲市隊的籃球隊員。

（紀錄片《生活在別處》）

談及一路走來的這些成就，在訪談的末尾，Cecilia也在不經意間透露了自己不為人知的艱辛。

Cecilia分享，「我是一個亞洲女性，我怎麼可能會一開始就獲得了他們的尊重和支持。要比別人，作為一個真的白人走進來，他們就會很自然的，得到了應有的位置。而我要比他們付出300%的努力，要10倍甚至更多，才可能得到一樣的尊重。」

「但是沒有關係」，Cecilia說道，「因為（我）本身就可以比他們更好，對吧」。

本文轉載自微信公眾號《insdaily》，紀錄片是由鳳凰衛視製作的《生活在別處》。