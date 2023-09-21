銀湖：深圳第一批有錢人住的豪宅區　連小學校舍也如童話故事建築

繼蛇口、華僑城之後，「羅湖綠肺」銀湖也成為我最愛逛的社區。「銀湖」，這個名字，老深圳人一定不會陌生。



漫步銀湖路上，你會發現銀湖昔日的繁華早已濃縮於山林之間。

在如此環境下的綠野秘境，一定值得好好探尋。

政商名流雲集 深圳最早的別墅片區（點圖放大瀏覽）：

+ 25

夏日Citywalk 潛入綠野仙蹤

對銀湖的第一印象就是隱世幽靜，據説這裏是政商名流的居住地，也是深圳最早的別墅片區。依山傍水的宜居環境，隱匿在山林中的豪宅，處處彰顯着其「old money」的地位。

在銀湖散步是非常舒適的，這裏背靠銀湖山郊野公園，沒有喧鬧的商業街和擁擠的人行道，目之所及，皆是寬闊的林蔭大道。銀湖的街道兩旁幾乎都佈滿了參天大樹，行走在綠意盎然的道路上，彷彿在給心靈按摩。陽光透過枝葉間隙灑向地面，斑駁光影像極了日漫中出現的場景。

靜謐的街道、緩步鍛鍊的老人、散步遛狗的路人、充滿年代感的老舊住宅......在這瑣碎平凡的日常裏，我找到了生活的鬆弛感。

【延伸閱讀】深圳「最美豪宅區」仿如意大利小鎮 歐式鐘樓天鵝湖還有條咖啡街（點圖放大瀏覽）：

+ 34

沿着銀湖路 抵達「翡翠綠洲」

在銀湖散步無需複雜的導航和攻略，沿着主幹道銀湖路一路向北，就能逛完整個銀湖。以輕鬆愜意的姿態，走走停停，駐足拍照，途經一個個外觀各異的別墅羣后，便抵達銀湖路盡頭的世外桃源——銀湖水庫。

水庫被羣山密林包圍，翡翠色的湖面仿若一片綠洲，羣鳥輕輕掠過湖面，泛起陣陣漣漪。一條雙層環湖棧道立於水庫之上，上層是藍色塑膠跑道，下層是步行木棧道，新穎又人性化的設計，鍛鍊時不會擁擠。水庫邊有一座純白色的圓形觀景台，平日裏，這裏聚集了許多垂釣的人，面向山林湖水，飽覽自然風光。

水庫旁邊是相思林公園，公園不大，但勝在人少。帶上野餐布，潛入公園中，放空大腦，感受大自然的脈搏。

【相關圖輯】仿若置身歐洲？「東北羅浮宮」竟是製藥廠 盤點中國豪華辦公室（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 16

盛夏避暑 漫遊富人區的後花園

銀湖應該是深圳最宜居的地方之一，這裏既有如天然氧吧般的環境，也有靠近繁華的便利。6/9號線交匯在銀湖站，走出地鐵口就是銀湖汽車站，這也是深圳少數幾個仍在運營的汽車站之一，承載了無數深漂的情懷。也許是被山林包圍，銀湖的一切都倍顯低調。銀湖會議中心和銀湖度假村，是曾經深圳接待國賓與外交使節的主要地點之一。

新開設的銀湖實驗小學，去年才正式招生，依山而建，宛若一所童話森林學校。坐落在銀湖路上的深圳畫院，是一所非常小眾的公共藝術空間，清冷灰色調的建築外觀自帶藝術感。漫步在銀湖，不經意間就能撞見隱匿在山林中的花園洋房，歐式貴族風的設計，自帶異域風情。

在高溫天，去户外需要勇氣，不過，來銀湖就無需顧慮太多，公園、綠道、碧波湖水、參天綠樹……讓户外運動變得更輕鬆。恣意散步，感受城市綠洲的慢節奏。

銀湖水庫

地址：深圳市羅湖區銀湖路

交通：地鐵6/9號線銀湖站D口

【本文獲「深圳百事通」授權轉載，微信公眾號：best0755】