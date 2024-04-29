深圳現｢劈價賣樓潮｣與香港有關？業主寧虧130萬求售、二手樓跌60%

日前微信公眾號「深圳微時光」一篇「深圳現『劈價賣樓潮』 業主寧虧本130萬求售：沒想到買深圳樓會蝕」，文中提到有業主將一個價值130萬的樓盤以110萬的價格出售，而不願意等待更高的價格，引發熱議。

此外，有內媒報道稱，深圳寶安區一樓盤的二手房成交價跌近60%，單價約6萬/平方米（人民幣，下同）。有中介表示，若業主急售，只能繼續降價。去年（2023）年底開始，東莞、惠州房市打5折的新聞開始引發關注，曾經被視為房地產興盛的的深圳樓市都開始降價，更加影響許多人對內房的信心。

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2月底港樓市撤辣 深圳樓市降價現端倪？

今年2月底，港樓市撤辣，小紅書也開始討論「深圳樓市出現降價」的現象。當時有分析指出如此一來，香港將抽走內地一二線城市的房客，北上廣深會受到影響。亦有評論稱深圳亦曾影響東莞和惠州的樓市，而現在「輪到深圳樓慌了」。

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不過其實早在過去一年，深圳樓盤也跟其他內地房市一樣不景氣，安居客數據顯示深圳新樓，由2023年3月的5萬9,835元人民幣一平米，下跌至今年2月的5萬7136元人民幣，其中以大鵬新區、深圳周邊近惠州地區跌得最多。根據房天下統計，深圳樓一月二手房成交為3463套，比去年12月跌2.34%，一月新房成交更大跌足足21%。

今年2月底，港樓市撤辣，小紅書也開始討論「深圳樓市出現降價」的現象。（資料圖片）

今年，更曾有一篇「深圳一樓盤大幅降價，業主欲斷貸斷供」的文章引發內地網絡熱議，內容指深圳市坪山區一樓盤的業主，在2020年到2022年之間入市，成交價近4萬元一平米，但該樓盤近日銷售價格低至2.38萬元，跌幅高達四成，因此該業主決定斷供。不過開發商則出面闢謠該文章，稱與事實不符。

「深圳現『劈價賣樓潮』 業主寧虧本130萬求售：沒想到買深圳樓會蝕」一文中指出，深圳市場中的一個業主寧願將一個價值130萬的樓盤以110萬的價格出售，而不願意等待更高的價格。這一現象引起了市場的關注，因為這意味著市場供過於求的情況可能開始出現。

除了業主主動降價外，二手房價格在市場需求不旺盛的情況下出現了下調，某些樓盤的價格已經下跌了60%，並且仍在持續下降。這一現象也引起了中介機構的關注，他們認為市場供應過剩和投資者觀望情緒的增加是造成價格下降的主要原因之一。

二手房價格持續下跌 深圳人陷入要不要賣樓的兩難

據中國房地產指數百城價格指數的調查數據顯示，3月全國100個城市二手住宅平均價格環比下跌0.56%，同比跌幅擴大至4.80%。就深圳市場來看，據樂有家研究中心統計，3月成交的二手樓當中，有81.4%房源低於參考價成交，該佔比也在過去1年裏持續上漲。另一個原因是業主們想置換，試圖抓住當下樓價下降的趨勢「撈底」買樓，改善居住環境。

深圳樓市經歷過火爆的階段，但現在房價持續下跌。（視覺中國）

楚楚抱着這樣的心態，虧本42萬賣掉單位後，再次掏空6個口袋入手了新樓。雖然新樓的價格不到一年刷了新低，但她感覺能夠接受，畢竟是剛需自住，且單位各方面的條件相比上一個更好。在深圳現在的二手樓市場裏，流傳着這樣一句話：「沒有賣不掉的房子，只有賣不掉的價格。」急於拋售的業主，爭當小區裏的價格窪地。比如，掛盤價必須是小區裏的第一低，才能爭取到更多的看房人。

在深圳現在的二手樓市場裏，流傳着這樣一句話：「沒有賣不掉的房子，只有賣不掉的價格。」

為了儘快賣出去，楚楚數次降價，跌幅70萬，最後成交價是265萬。楚楚算了一筆賬，單位是2017年購買的，當時還未到樓價的巔峯，買入價格是251萬，加上税費、傢俱家電是260萬出頭，算上賣樓的經紀費，幾乎和成交價持平。但是她這5年多的利息，總共是42萬左右，算是虧出去了。為了小孩上學，以及工作通勤更方便，她只能置換房子，所以虧損她也認了。「相當於我們花了42萬，租了五年多的房子，其實還虧多了一個時間成本。」

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4月2日，據深圳市房地產經紀協會統計，2024年3月深圳全市二手樓錄得5196套，環比增長116.6%，同比增長5.1%，已升破5000套行業榮枯線標準。出售的二手樓越來越多，價格也一路下跌。

在業主們看來，賣得快就是賺到，所以他們抓緊每分每秒，甚至不惜從一開始就磨刀霍霍向自己，林欣就是這樣的業主。她2018年花420萬買入房子，直到今年，裝修及還貸等成本加起來已達530萬。現在她的掛盤價是400萬，降了130萬賣出。每每想到虧損130萬賣樓，她無比心痛，「真的是大冤種，萬萬沒想到，買深圳的房子竟然還會虧本。」

真的是大冤種，萬萬沒想到，買深圳的房子竟然還會虧本。

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但自降130萬在買家看來還不夠，因為在同一個小區，最新的成交價是340萬，比她的400萬掛盤價低了整整70萬，而且仍在下降。、林欣和楚楚一樣，雖然總聽説單位的前景不明朗，應該迅速割肉離場，但實際上，他們不離場，他們只是抱着「賣跌買也跌」的心態，打算置換一套更合適的單位。

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深圳居民忙置換：賣樓的同時也成為買家

現在深圳，和買家經紀周旋的業主，在賣樓的過程裏，其實也在成為買家，看別人的單位。為了置換，他們的心態一直在賣方和買方中變化，也更加清楚地了解再次買樓，最重要的是什麼。

楚楚把單位賣掉後，全家開始了租樓的日子。現在她買了一個新樓盤第二期的單位，還未交樓。雖然過了不到一年，這個小區第三期的單位也開始以降價的噱頭進行推銷，在他們這些已購買的業主心裏紮了無數個刀子，但她已學會用平常心看待。

「我隊友跟我説過，買樓跟買股票一樣，不可能説能把握買到最低，買到相對低的就已經很不錯了。」她感覺雖然這次買樓不能算是撈底，但是樓價已跌回2018年時的價格，單位是剛需，入手不虧。「因為深圳的房產市場變化很快，一旦有風向往上漲的話，業主一晚上20萬、30萬加價都很正常。」現在，他們家再次掏空6個口袋，房貸壓力變得更大了，「但是總算是完成了置換，心裏也踏實多了。」

內地樓市調整多時仍未轉好。（資料圖片）

過去部分小區房價曾被炒房團炒高：深圳樓價普遍下跌成常態？

深圳樓價普遍下跌目前已是常態。據「樂有家」統計數據顯示，2023年，深圳二手房成交均價從2021年的8萬元/平方米跌至6.5萬元平方米，接近2019年6.2萬元/平方米的水平，跌幅約19%。

寶安區花樣年花鄉小區，套內面積僅28平方米（約301呎）1室0廳1衛，於4月10日以166萬的價格成交。值得注意的是，該小區28平方米戶型的房源，在2021年曾以410萬元的總價成交，彼時的單價接近15萬元/平方米。相比高峰期410萬元的成交總價，目前該戶型已經跌了59.5%。

深圳寶安區花樣年花鄉小區一二手單元跌近60%出售。（網絡資源圖）

為何該小區大幅度降價，多名房產中介都提到了「炒房團」，表示該小區的樓價2019年11月前後開始大幅上漲，直至2021年達到高峰。且該小區樓齡較短，小戶型較多，又靠近前海片區，是不少年輕人的「上車盤」，這些因素成為「炒房團」盯上這個小區的重要因素。

據房產中介介紹，花樣年花鄉小區同戶型的住宅目前有7套正在掛牌，其中有一套中樓層的房源，業主願意以總價170萬元賣。對於這類房源是否會繼續下跌，中介表示，如果同小區同戶型的房源不止一套在售，買家就會貨比三家，買方市場下，業主如果急著出售，只能繼續降價。