內媒稱香港旅遊吸引力下降　上海青年：體驗不佳　情懷不能當飯吃

香港與內地在疫情後重新通關，內地遊客訪港數量不似預期。上海報業集團旗下《上觀新聞》11日報道稱，「香港旅遊業復蘇步伐不如預期。作為曾經內地民眾境外遊熱點城市，香港的吸引力在下降」，又引述一名年輕的上海男子稱，「情懷不能一直當飯吃」。



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《上觀新聞》的報道題為「遊客數低於預期，香港還是上海遊客境外遊第一站嗎？」報道稱，不少內地人的境外遊，就是從香港開始的。按照TVB港片的「指引」，維多利亞港、銅鑼灣、迪士尼樂園、油麻地警署、海洋公園、太平山頂成為幾代人的記憶。

但「95後」上海男孩李岩受訪說：「但情懷不能一直當飯吃。」他在今年初去了一次香港，對於他這樣的內地中青年而言，去香港很難成為境外出遊的首選地。

李岩說：「對我們這代人來說，維港邊上的摩天大樓沒什麼吸引力。」李岩認為香港旅遊體驗並不佳。香港是全球人口密度最高的地區之一，同等價位的住宿與餐飲，其舒適度並不高，更何況香港基層服務從業者的態度實在是一言難盡。他注意到，今年訪港的周圍朋友，出差、辦事的居多，真正純旅遊的，幾乎沒有。

報道又指，雖然去年五一黃金周，大量內地遊客重新湧入香港，熱鬧場景仿佛又回到過去。但當時就有分析認為，這種熱鬧很大程度在於境外航線還沒完全恢復，但香港與內地海陸空通行暢通。一年後，內地連接境外的航班正在恢復，機票價格隨之下降；越來越多國家對內地居民實行入境免簽，出境遊的選擇空間日益擴大。

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