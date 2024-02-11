美斯之亂｜官媒質問：繞過特首握手又當何解？　要給中國球迷交代

美斯（Lionel Messi，內地譯為梅西）訪港缺陣的風波在內地和香港持續，由湖南省委宣傳部主管的官媒《紅網》昨日（10日）發表評論文章質疑，「藉口『因傷缺陣』尚可理解，那麼拒絕以隊長身份在頒獎典禮發言，繞過特首握手，全程冷淡不與球迷互動又當何解？」，又稱美斯「要給中國的廣大球迷一個交代」。



▼2月4日 美斯出席賽後頒獎禮▼

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評論文章的作者署名為河西學院的梁宇飛。文章稱，香港此次精心籌備的比賽，不論是重視程度，賽前的海報宣傳，還是賽事的組織運營都做得無可挑剔。甚至還有許多觀眾不遠萬里，聞名而來捧場，只為一睹球王風采。

文章批評，美斯本人卻並未回應香港方面以及廣大球迷的期待。文章質疑，如果臨場變卦，藉口「因傷缺陣」尚可理解，那麼拒絕以隊長身份在頒獎典禮發言，繞過特首握手，全程冷淡不與球迷互動又當何解？且不說其人在日本表現如何，單就在香港的態度，又怎麼談得上對於主辦方和廣大球迷的尊重？

在2月4日的香港表演賽，美斯全場都沒有換上球衣，只穿運動裝坐在後備席。（袁志浩攝）

文章稱，作為一位球員，首先必須具備高尚的職業精神，踢好球是分內之事，但照顧觀眾，尊重球迷也是應盡的義務。其次，作為一名體育明星，也應當樹立一個好的形象，應當對他的球迷甚至世界產生積極影響。

文章認為，只有一位球員的職業精神超越了商業考量，只有他能夠以平等的態度尊重每一個支持他的球迷，只有他不抱有任何地域，種族，貧富，宗教的歧視，只有他具備謙遜和關心所有人的精神，他才可以稱得上「球王」，才擔得起「國際巨星」的稱號。

美斯無出場風波：美斯沒有出場，跟球迷亦鮮有互動。（袁志浩攝）

文章又稱，球員尊重球迷，才能夠得到他們的支持；積極與球迷互動，方能夠帶給他們快樂與滿足。文章又引用霍啟剛在事件之後的一段陳述：「20年前我看的是碧咸，今天我追捧的是美斯，但都只是來源於對足球的熱愛。」文章稱，有道是「鐵打的足壇，流水的球星」，沒有觀眾，談何足球，皮之不存，毛將焉附？

文章最後稱，「尊重」是運動員必須具備的質素之一，他們需要尊重自身，尊重對手，更要尊重觀眾。他們應當懂得自己的成就、地位、名譽離不開球迷的支持，這種支持是一個球員得以走下去的精神動力。美斯要給中國的廣大球迷一個交代，比起球王，我們更需要尊重！