內地赴港澳人才簽今擴至京滬　商務簽注持有人港澳停留期延至14天

國家移民管理局決定，自5月6日起正式實施便民利企出入境管理若幹政策措施，其中包括深圳試點實行換發補發出入境證件「全程網辦」。此外，赴港澳商務簽注持有人，在港澳地區停留期限由7天延長至14天。



在20個試點城市實施換發補發出入境證件「全程網辦」

在北京、天津、沈陽、哈爾濱、上海、南京、杭州、寧波、合肥、廈門、濟南、青島、鄭州、廣州、深圳、珠海、重慶、成都、昆明、西安20個試點城市16周歲以上戶籍居民（國家工作人員和現役軍人除外）換發補發普通護照、往來港澳通行證、往來台灣通行證，可以通過國家移民管理局政務服務平台網上提交申請。

創新優化商務人士赴港澳政策

內地居民申辦赴香港、澳門商務簽注，可以在全國任一公安機關出入境管理窗口提交申請，多次商務簽注申請人可以使用智能簽注設備提交申請；赴港澳商務簽注持有人在港澳地區停留期限由7天延長至14天。

擴大赴港澳人才簽注政策實施範圍

內地居民赴港澳人才簽注政策由粵港澳大灣區擴大至北京、上海兩地。在北京、上海工作的六類人才可以申辦有效期1至5年的多次赴港澳人才簽注，每次在香港或者澳門停留不超過30天。

赴澳門1年多次「其他」類簽注

為赴澳門參展、就醫或從事演藝等活動的內地居民簽發上述簽注，其中赴澳門就醫的還可以有1至2名陪護人員隨同申辦同類型簽注。

參加「琴澳旅遊團」人員可以多次往返琴澳

為參加「琴澳旅遊團」的內地居民簽發專門團隊旅遊簽注，參團人員入境澳門後，7日內可以「團進團出」方式經橫琴口岸多次往返橫琴與澳門。

國家移民管理局相關負責人表示，上述政策措施涉及到豐富辦證方式、優化申辦手續、延長停留期限、滿足多樣旅遊需求等多個方面，極大便利內地與港澳商務往來，更好促進人才、技術等要素在內地與港澳間高效便捷流動，有效助力澳門經濟適度多元發展和「琴澳旅遊一體化」建設，對增進民生福祉、激發市場活力、優化營商環境、助力塑造更高水平開放型經濟具有重要意義。