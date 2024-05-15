環時獲坐灘仁愛礁菲方軍艦最新影像：鏽蝕嚴重　軍人燒垃圾倒廢水

近年來，菲律賓多次向非法「坐灘」 仁愛礁的軍艦運送建築及生活物資。

《環球時報》報道，近日從中國海警獲得的一組獨家影像顯示，菲律賓非法「坐灘」的船隻艦體以及艙內設施侵蝕腐蝕極為嚴重。

相關專家表示，菲律賓非法「坐灘」船隻或對仁愛礁周圍的海洋生物造成不可逆的持續性傷害。菲方一再偷偷運補建築材料，企圖實施加樁打固，充分暴露其執意違背拖走該船的承諾，企圖以非法「坐灘」的形式竊占中國仁愛礁的險惡用心。



影像顯示，菲律賓非法「坐灘」船隻艦體底部出現破損漏洞，艦體塗漆大量脫落，許多腐蝕的鏽水直接流入海中，整艘艦船已經成為一堆鏽跡斑斑的廢鐵，各種生活物品和垃圾隨意擺放在毫無遮擋的甲板上，菲軍方人員在仁愛礁的淺灘上捕魚，該非法「坐灘」船隻實際上已不適合人類居住和生活。

其中一幅圖片甚至顯示，一名非法坐灘軍艦上的菲軍方人員，疑似公然朝仁愛礁瀉湖內排泄。

另外幾段於今年年初拍攝的影片顯示，菲方非法「坐灘」軍艦上的軍人不僅朝瀉湖內傾倒廢水，還聚集在前甲板上焚燒垃圾，菲坐灘軍艦上的軍人破壞海洋環境的舉動與中國仁愛礁的碧海藍天形成強烈對比。

《環球時報》指，面對如此破敗不堪的非法「坐灘」船隻，菲律賓有關方面卻一而再、再而三的違背承諾，不但不拖走該軍艦，還企圖大規模維修加固，特別是去年以來，多次無視中方的善意和誠意，向非法「坐灘」船隻偷偷運送用於大規模維修加固的建築材料。

一位匿名專業人士介紹，去年以來，菲律賓方面多次擅闖仁愛礁，對非法「坐灘」船隻開展非法運補活動，當中除了有惡意挑釁的意圖之外，還在於菲方非法「坐灘」船隻破損嚴重，菲方需要通過運補建材，維修和加固非法「坐灘」船隻，以維持其在中國仁愛礁的非法存在，「但每次偷偷運補建材的意圖都被中國海警識破，並堅決予以阻止」。

圖片顯示，菲律賓非法「坐灘」船隻鏽蝕嚴重，許多污染物直接流入海上，勢必對中國仁愛礁的生態環境造成破壞。

中國現代國際關係研究院海洋戰略研究所副所長楊霄介紹稱，由於仁愛礁船隻「坐灘」近25年之久，包括船身塗漆的散播、船體金屬鏽蝕的溶解、船上化石燃料燃燒排污和生活垃圾等集中地排放在以仁愛礁「坐灘」船隻為中心的礁石上和海域中。

這些毒素在「坐灘」點位周圍持續蔓延，對周圍的海洋生物造成不可逆的持續性傷害，不僅造成魚蝦等海洋動物的死亡，而且對海洋水生植物造成可累積的損害，進而通過食物鏈的富集作用，對南海的海洋生態系統乃至人類社會造成非常惡劣的傷害。

《環球時報》近日從中國海警獲得的一組獨家影像顯示，菲律賓非法「坐灘」的船隻艦體以及艙內設施侵蝕腐蝕極為嚴重。（環球時報）

楊霄表示，海上運行的船舶在持續活動過程中，相應的塗漆和排污會被海水不斷稀釋。但在固定點位長期靠泊或「坐灘」，污染很難因運動被海水稀釋，就會出現以船隻為中心的毒素分布梯度。

其中，比較突出的包括氧化汞、有機錫（TBT）、銅化合物等。有足夠的科學研究表明，這些毒素會對海洋生物產生不可逆的致病性污染。更重要的是，隨着食物鏈的富集作用，這些污染有可能進入人類的生活圈。

楊霄進一步表示，菲律賓政府出於險惡的竊取他國領土圖謀，將一艘破舊不堪的軍用船隻「坐灘」在美麗的南海礁石上，並持續25年不履行承諾拖離，也就自然無法和沒有能力進行船隻環保維護和船上排污處理，將大量自然發生和人為製造的污染物直接排入周邊礁石和海域中，是極其不負責任和反文明的行為。