中菲仁愛礁爭端　菲國安顧問倡驅逐外交官　北京：恰恰證明心虛

中國與菲律賓爆發圍繞南海仁愛礁問題的爭拗，菲律賓官員否認與中方達成有關中國仁愛礁補給的君子協定、內部諒解與「新模式」，又否認外媒報道的中菲官員對話錄音文字記錄。路透社5月10日報道，菲律賓國家安全委員會發表聲明指責中國就南海問題「散播惡意不實信息」，違反當地法律和外交慣例，應驅逐駐菲中方外交官予以回應。中國外交部10日指，有關表態恰恰證明菲方心虛。



菲律賓國家安全顧問阿諾（Eduardo Ano）在聲明中指「必須對中國領事館的行為作出制裁回應」。

阿諾所指的是彭博社5月7日的報道，該報道稱根據中國官員提供的一份中國大使館外交官與菲律賓西部司令部司令、海軍中將卡洛斯（Alberto Carlos）1月3日的電話通話紀錄。紀錄顯示，菲律賓軍方的整個指揮系統都支持和平處理仁愛礁局勢的「新模式」。

菲律賓官方否認與中國就「新模式」達成共識。

菲律賓國家安全顧問阿諾（Eduardo Ano）2023年6月15日抵達東京日本首相辦公室，與日本首相岸田文雄會面（Reuters）

菲律賓國家安全委員會在聲明指責中國大使館「屢次參與和傳播虛假信息、錯誤信息和惡意信息」，目的是在菲律賓國內挑撥離間、分裂和引發國民不團結。

聲明中寫道：「中國大使館中那些違反菲律賓法律和《維也納外交關係公約》的人員以及那些需要對這些惡意影響和行動負上責任的人員必須立即被驅逐出菲律賓。」

中國外交部發言人林劍10日稱「菲方的有關表態，恰恰證明了他們在事實和證據面前心虛了，已經到了氣急敗壞、毫無底線的地步」。

他指中方鄭重要求菲方切實保障中方外交人員正常履職，停止侵權挑釁，不要抵賴事實，不要輕舉妄動，不要搬起石頭砸自己的腳。

菲律賓和中國近年在南海具爭議的領海多次發生對峙事件，菲方近來在獲得美國和其他盟國的支持下，增加在中國海警局巡航水域中的活動。

中國多次指責菲律賓非法入侵領海，菲律賓則主張是北京在馬尼拉200英里專屬經濟區內推行侵略政策和危險行動。