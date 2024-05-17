中國首條直飛拉美客運航線開通　起點深圳折射珠三角出海競爭力

5月11日晚，南方航空深圳—墨西哥城航線的首航航班CZ8031從深圳寶安國際機場起飛，標誌著中國首條直飛拉丁美洲的客運航線正式開通。



內媒《21世紀經濟報道》指出，該航線全長超過1.4萬公里，是中國民航距離最長的直飛國際客運航線。航線開通後，深圳直飛墨西哥城只需16個小時，此前，內地旅客從國內飛往墨西哥或其他拉丁美洲國家，通常要在日韓、北美、歐洲、中東等地進行一到兩次中轉，部分中轉地需過境簽證，行程時間長達30至40小時。

5月11日，中國南方航空公告開通深圳至墨西哥城直飛航線。（微信公眾號＠深圳發布）

深圳機場2023年開通至墨西哥城貨運航線，這條跨境電商專線目前每周4班，每周出港總運力可達400噸以上。據悉，南方航空新開深圳—墨西哥城航線每周兩班，由空客A350寬體客機執飛。

報道分析，新開的客運航線與加密的貨運航線背後，折射了中墨經貿往來緊密趨勢。去年是中國與墨西哥建立全面戰略夥伴關係十周年，中墨雙邊貿易再創新高，首次突破1000億美元大關，同比增長6.03%。

內媒《南方財經》全媒體援引商務部研究院學位委員會委員、研究員白明說法，指近年來中國愈發重視與拉美地區的合作，不僅僅聚焦經貿往來，還注重文化交流，此次開通直達客運航班，方便人員往來，對兩地交往更加有利。

深圳機場繼去年開通至墨西哥城貨運航線後，今年5月新開深圳—墨西哥城客運航線。（深圳發布）

根據「深圳發布」消息，業內分析人士指出，此次南航選擇深圳主要是考慮到深圳在新能源汽車、電子等領域的創新優勢。此前，華為已經在墨西哥設廠。另據媒體報道，比亞迪在今年底前也將在墨西哥宣布新的工廠計劃。

目前，深圳的先進製造業、創新科技產業優勢，與墨西哥汽車、家電、電子、機械、建材等製造業形成產業互補之勢，多家深圳高新技術企業佈局墨西哥市場，融入當地供應鏈。數字經濟與未來城市研究院院長、暨南大學教授胡剛長期研究宏觀經濟管理與可持續發展，他向《南方財經》分析，深圳作為外貿龍頭城市，外貿企業多、出口規模大，國際交流頻繁，中國首條直飛拉丁美洲的客運航線設在深圳具有基礎優勢。

值得注意的是，連續31年穩坐中國外貿城市「頭把交椅」，不斷加密的貨運航線反映出了深圳的外貿新動能。官方數據顯示，今年前4個月，深圳機場客貨輸送量同比雙增，旅客輸送量累計1987.94萬人次，同比增長26.14%；貨郵輸送量54.82萬噸，同比增長20.85%。

前海加強航空航運樞紐功能，深圳機場貨運航點已達57個。（資料照片）

近年來，深圳的跨境電商產業飛速發展，帶動了機場貨運業務量增長。今年一季度深圳市進出口總值1.02萬億元（人民幣，下同），為10年來同期首次突破萬億元大關，同比增長28.8%。同一時期，深圳機場空運跨境電商業務量同比實現翻倍。

白明介紹，在全球貿易形勢變化之下，加密與墨西哥等共建「一帶一路」國家聯繫，相當於打開中國產品與企業進入拉美市場的重要通道。

海關總署數據顯示，墨西哥是中國在拉美第二大交易夥伴，而中國是墨西哥全球第二大交易夥伴。近年來，中國與拉美各國的雙邊貿易快速增長。2023年，中國對拉美進出口貿易額達3.44萬億元，同比增長6.8%。

中國外交：2023年12月5日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京會見墨西哥外交部長巴爾塞納。（中國外交部）

值得注意的是，中國與墨西哥在產業發展上存在優勢互補，而國際形勢的變化又給予了墨西哥空前機遇，中國產品與企業出海墨西哥將迎來紅利期。

尤其，近年來美墨之間的「近岸外包」興起，白明分析，中國企業投資墨西哥成本相較美國低，兩地產業存在很強的互補性，「如今墨西哥製造業發展的速度越來越快，但畢竟是一個小國，產業鏈相對不完整，而中國擁有完備的產業鏈供應鏈，在這裡頭可以相互合作，兩地實現製造產業的對接」。

胡剛則認為，「整個珠三角的製造企業都是很有競爭力的，我們可以看到，企業在想方設法把產品賣到海外去或者業務直接佈局到海外，現在中美貿易受到影響，那就繞道跟墨西哥做生意」。但胡剛也提出憂慮，「有機遇，也需同時留意國際關係或政策變化帶來的相關風險。」