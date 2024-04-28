南方航空開通深圳至墨西哥直航　成中國最遠直飛國際航線

中國南方航空將於5月11日開通深圳至墨西哥城直飛航線，將是中國飛行距離最遠的直飛國際航線，以及目前唯一直飛墨西哥和拉丁美洲的客運航線。



據介紹，該航線每周執行2班，逢周二、周六執行。去程航班CZ8031，北京時間晚上9時從深圳起飛，飛行16小時後，於當地時間晚上11時抵達墨西哥城。回程航班CZ8032，當地時間凌晨1時從墨西哥城起飛，在蒂華納經停，於北京時間中午12時20分抵達深圳。

深圳-墨西哥城航線行距超過14000公里，將由空中巴士A350寬體機執飛。這將是南航首條直飛拉丁美洲的航線，也將是中國飛行距離最遠的直飛國際航線，以及目前唯一直飛墨西哥和拉丁美洲的客運航線。

5月11日，中國南方航空將開通深圳至墨西哥城直飛航線。（微信公眾號＠深圳發布）

墨西哥位於北美洲南部。北鄰美國，南接危地馬拉和伯利茲，東臨墨西哥灣和加勒比海，西南瀕太平洋。全國人口總數達1.30億（2023年）。其中，印歐混血人和印第安人占總人口的90%以上。西班牙語為主要使用語言，貨幣為墨西哥比索。

墨西哥旅遊部近日發布的最新數據顯示，2023年墨西哥旅遊外匯收入達308.09億美元，較2022年增長10%；2023年共有4215.3萬人次國際旅客入境墨西哥，與2022年相比增長10%。

墨西哥旅遊部長托魯科表示，2023年墨西哥旅遊外匯收入創下新高，國際旅客平均支出也有所增長，旅遊業增長勢頭強勁。