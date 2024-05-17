國防部：美菲聯演是阿Q勝利法　福建艦將循既定計劃展開後續試驗

5月17日，國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人張曉剛大校就近期涉軍問題發布消息。張曉剛表示，福建艦圓滿完成首次航行試驗，下步將按既定計劃展開後續試驗；並抨擊美菲聯演演練有關課目是典型的阿Q精神勝利法，正告菲方不要輕舉妄動，停止一切侵權挑釁行徑。



中國第三艘國產航母福建艦本月8日完成首次出海試驗，對動力、電力等系統設備進行了一系列測試，時值美菲「肩並肩」軍事聯演，有軍事評論指出，福建艦首航有向南海各方發出信號之意，表明中國已做好戰鬥準備。

福建艦首次海試出海畫面曝光（點圖放大）：

+ 9

對此，張曉剛17日回應指稱，福建艦圓滿完成首次航行試驗，且達到預期效果，下步將按既定計劃展開後續試驗。福建艦航行試驗是建造過程中的正常安排，不針對任何特定目標、地區和國家。

針對外界將福建艦航行試驗與美菲近期軍事聯演進行聯想，張曉剛強調，中國自主研製建造航母，是維護國家主權、安全、發展利益的需要。中國堅持走和平發展道路，奉行防禦性的國防政策，這是堅定不移的。

解放軍發放福建艦首次航行試驗照片（點圖放大）：

+ 4

此外，就輿論關注在美菲「肩並肩」軍事聯演中，沙盤上出現了外形疑似解放軍遼寧艦的航母模型，還組織了擊沉中國製造的船隻演練一事。張曉剛抨擊菲律賓有關言行自相矛盾、不攻自破，並提問「在南海問題上，到底是誰在說一套、做一套？是誰在主動挑釁、製造事端？又是誰在搞陣營對抗、加劇南海緊張局勢？世人看得一清二楚」。

張曉剛評價美菲聯演演練有關課目，直指是典型的阿Q精神勝利法，強調中國軍隊歷來不惹事、不怕事，有人若想扯虎皮拉大旗、拉幫結派對中方進行脅迫施壓，那完全是打錯了算盤。

張曉剛表示，中方正告菲方不要輕舉妄動，停止一切侵權挑釁行徑。中方將繼續採取堅決果斷措施，堅決捍衛自身領土主權和海洋權益，維護南海和平穩定。