福建艦完成首次為期8天航行試驗　多張高清照片曝光

新華社8日（周三）稱，國產第三艘航母福建艦已順利完成首次航行試驗。



解放軍發放福建艦首次航行試驗照片（點圖放大）：

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解放軍官方微博「中國軍號」8日報道指，8日下午，福建艦圓滿完成為期8天的首次航行試驗任務，順利返回江南造船廠碼頭。試航期間，福建艦完成了動力、電力等系統設備一系列測試，達到了預期效果。下一步，該艦將按既定計劃開展後續試驗工作。

福建艦首次海試出海畫面曝光（點圖放大）：

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福建艦於本月1日展開海試，期間由東海艦隊全艦護航，預計在2025年交付解放軍海軍服役。自2022年6月下水以來，福建艦建造工作按計劃穩步推進，順利完成繫泊試驗和裝設備調試，具備出海進行試驗的技術條件。

根據資料，福建艦舷號「18」，是中國第三艘航母。福建艦是中國完全自主設計建造的首艘彈射型航空母艦，採用平直通長飛行甲板，配置電磁彈射和阻攔裝置，滿載排水量8萬餘噸。

據內地軍事專家張軍社稱，航母的建造和使用有以下幾個階段：航母建造完成後進入舾裝階段；在港口碼頭上進行繫泊試驗，測試靜態下航母動力系統、武器裝備系統等各系統運轉情況，系統之間有沒相互干擾；繫泊試驗主要是由工廠來進行；海試階段，主要由海軍官兵和工廠人員共同完成，在真實的海況下進行，甚至要經歷一些大風大雨等高速、機動的情況；等海試期間發現的問題解決，下一步便正式交付海軍使用。