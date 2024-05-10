福建艦絲滑首航秀亮點　衝擊美台軍事部署

中國第三艘航空母艦福建艦完成了處女航，結束了首次海試，引起海內外廣泛關注。



根據官媒《新華社》8日發布的消息，福建艦當天下午3時許完成為期八天的首次航行試驗任務，順利返回上海江南造船廠碼頭。試航期間，福建艦完成了動力、電力等系統設備一系列測試，達到了預期效果。下一步，福建艦將按既定計劃開展後續試驗工作。

這則簡短的官方新聞稿只有約100字，沒有太多細節，卻還是受到各方高度關注。軍迷們進一步透過官方發布的照片和長達八分鐘的高清影片，總結中國首艘自主設計建造的電磁彈射航母的試驗結果。

解放軍發放福建艦首次航行試驗照片（點圖放大）：

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首次海試三大亮點

專家普遍認為，福建艦首次海試有三大亮點：它的動力系統可靠、穩定性良好，海軍官兵也已具備操縱福建艦的能力。

向來密切追蹤中國軍情動態的官媒《環球時報》解析，福建艦首次海試測試的動力系統和電力系統對於航母而言至關重要，是航母機動能力、生存能力及作戰能力的基礎。

報道引述內地軍事專家張軍社形容，動力系統是航母的「心臟」，決定了航母能否正常運轉。

這次海試也包括電力系統的測試。張軍社分析，電力系統在滿足航母艦載機電磁彈射系統對電力品質和功率水準的要求、維持航母艦載機作戰能力、發揮航母上武器裝備系統效能，以及改善艦員適居性等方面，具有重要意義。

福建艦的這些系統也就決定其航行性能和機動能力。張軍社認為，福建艦的穩定性很好，在航行期間非常平穩。

他以官方發布的一張顯示福建艦在藍色海面上清晰地劃出一道航跡、白色浪花形成一定弧度的照片為例說明這點。

官方發布的影片畫面也以慢動作展示，福建艦的轉彎看來非常絲滑、流暢，反映福建艦的機動性能比較好，大幅度轉彎顯示它的動力系統能支撐航母進行高速機動。

福建艦首次海試出海畫面曝光（點圖放大）：

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報道也引述一位匿名軍事專家分析，這道弧度體現了福建艦的旋迴性能，「福建艦的機動轉彎完成地很漂亮，經受住了對艦艇動力系統的考驗，這也表明福建艦動力系統的設計是可靠、安全且符合設計指標的」。

這位專家進一步指出，試驗的重要性也在於檢驗航母動力系統能否在極端環境下使用。

例如，戰時面對來襲目標，水面艦艇需要通過一些超機動的動作，規避對手發射的魚雷和炸彈，但這對航母這類大型艦艇而言有一定難度，因此無論是船體設計還是動力系統的強勁度和匹配度都至關重要。

通過高速轉彎試驗

而今，福建艦此次海試結果證明它基本通過了高速轉彎試驗，展示了優良的航海性能，也表明福建艦具備極強的戰術意義。

第三，官方發布的照片也展示福建艦駕駛室的艙內情況，乾淨整潔，海軍官兵在艙內操艦，表明海軍官兵已具備操縱福建艦的能力，並獲得船廠工程技術人員的支援配合。

從航母首次海試時長的角度來分析，福建艦這次處女航前後花了八天時間，而已經入役的遼寧艦、山東艦在2011年8月及2018年5月進行首次海試時，分別歷時五天、六天。一般認為，福建艦這次試航的長度屬於正常，因為它的噸位更大、技術更先進，海試內容自然會相對複雜。

香港《南華早報》引述解放軍退役上校岳剛分析，這次海試的時長顯示，測試過程沒有出現重大問題，否則軍方可能會提前結束試航。

岳剛也指出，如果動力系統存在問題而沒有得到解決，後續的試航可能會受影響，甚至可能導致測試結果不準確。

雖然海試時長較長，福建艦的首輪海試只是確認其基本航行動能。它的戰機飛行作業和其他電子設備屬於後期的海試階段，因此未來的海試更值得期待。

從官方發布的照片和影片就可觀察到，福建艦的甲板上仍然非常乾淨，空無一物，不僅沒有艦載機的蹤跡，也沒有安置攔阻索。

未測試電磁彈射系統

福建艦這次海試也沒有涉及這艘航母最為引人矚目的技術——電磁彈射系統。

相較於傳統的蒸汽彈射，電磁彈射技術可讓航母更頻繁、更高效地發射艦載機，也能擴大航母搭載各型號飛機的能力，因此有助提升航母的技術水準乃至作戰能力。

目前唯一使用電磁彈射的現役航母，是美國的福特級航母。福建艦這艘中國首艘裝備電磁彈射器的航母入役之後，將拉近與福特級的技術距離。

不過在這之前，外界一般預計福建艦可能在第三、第四或第五次的海試中，才會測試電磁彈射系統，並在充分測試航母自身性能之後，才開始與艦載機進行合練，以及其他更為複雜的試驗項目。

整體而言，遼寧艦和山東艦分別完成了10次和九次的海試才交付海軍，而從海試到服役歷時13個月和19個月。有分析預計，系統更複雜的福建艦的海試需時超過19個月，以確保戰鬥力達標。

由此觀之，福建艦的未來海試乃至最終服役，將提升中國航母發展的戰略意義。

美台軍事部署將受影響

美軍太平洋司令部聯合情報中心前主任舒斯特（Carl Schuster）告訴美國之音，福建艦成軍後，無法匹敵美軍航母在該區的軍力部署，只能在中國近海即第一島鏈周邊短暫出擊。不過，福建艦在南中國海或東海巡弋時，將伴隨中國陸基空軍和火箭部隊的支援，那將是美國航母難比肩的「主場優勢」。

華府智庫大西洋理事會全球中國中心副主任廖彥棻也認同說，福建艦服役後，美國海軍陸戰隊原訂部署導彈陣地的據點可能落入中國航母的作戰範圍內，屆時美軍在第一島鏈再堅守「遠征前進基地作戰」（Expeditionary Advanced Base Operations ，簡稱EABO）任務反而徒增風險。

報道說，美國海軍認為，為因應美中兩軍在西太平洋地區的可能對峙，陸戰隊須轉型為具「遠端精准打擊力」、分散部署的小型機動部隊，以執行遠征前進基地作戰任務。該任務在特定島嶼、島礁間展開突襲和迅速撤離的機動作戰，因此須先將敵軍周邊的一連串島嶼、島礁改造成導彈陣地。

除了美軍或受影響，福建艦入役後也可能威脅台灣軍事戰略部署。

台灣軍事學者揭仲說，福建艦的防衛圈為山東艦的兩倍，最適合對台作戰時部署於台灣東部海域，一方面可阻止美軍介入西太平洋馳援，另一方面則將東台灣的海空軍基地和戰力都曝露在它的遠程巡航導彈射程內。

福建艦入役後，中國將邁入「三航母時代」，但整體戰力顯然仍比不上美國航母戰鬥群。但無論如何，這將在一定程度上打亂美台的軍事部署。

而隨著電磁彈射技術發展越來越成熟，外界將聚焦中國何時研發建造下一代以核動力為主的航母，以幾乎無限的航程和高速運行的能力，大幅提升持久作戰能力。屆時，解放軍與美軍的實力差距又將再縮小，各方的軍力部署又將面臨新的格局。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

