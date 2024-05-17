賴清德就職前夕　宋濤：只要不分裂國家　很多事情都好商量

台灣將於5月20日組成新政府，在新任總統賴清德就職前夕，國台辦主任宋濤16日在福州舉行的海交會上表示，台灣任何政黨與團體，只要不分裂國家、認同兩岸都是中國人，很多事都好商量、好解決。



《新華社》報道，據國台辦官網消息，宋濤16日在福州舉辦的第二十六屆海峽兩岸經貿交易會開幕式上表示，習近平在北京會見馬英九一行並發表重要講話，指明了兩岸關係發展的方向與前景，對兩岸關係發展具有重大意義和深遠影響。宋濤強調，台灣任何政黨、團體，只要不分裂國家，只要認同兩岸都是中國人、一家人，交流交往就不存在障礙，很多事情都好商量、好解決。

然而，宋濤也警告，如果頑固堅持「台獨」立場，「台灣的民生福祉和台海的和平穩定就得不到保障」。強調「希望廣大台灣同胞與我們一起，堅持體現一個中國原則的『九二共識』，堅決反對『台獨』分裂和外部勢力干涉，有力維護台海和平穩定，推動兩岸關係沿著和平發展的正確方向前進」。

福建省委書記周祖翼則提到，福建將持續推動兩岸經貿合作越走越實，「助力台灣產業和企業融入大陸內需市場，鼓勵和支持福建企業赴台投資發展，推動優勢互補，促進互利共贏」。

周祖翼表示，福建將持續推動兩岸同胞福祉越來越好，擴大同等待遇清單涵蓋範圍，完善台胞台企權益保障協調聯動機制，為台胞來福建學習、就業、創業、生活提供更多優質便利服務。