國台辦推「懲獨法律措施」與懲戒名嘴　兩岸學者：須留意法律戰

國台辦15日宣布將會推出「懲獨法律措施」，並首度以蓄意編造有關中國大陸的虛假訊息、傷害兩岸同胞情感為由，向5位台灣「名嘴」及家屬施以「懲戒」。中廣前董事長趙少康表示「沒有必要」，要尊重言論自由；內地學者認為，針對台獨不用新的立法就可以用現有法律措施打擊；台灣學者則指出將來中國大陸會把敵友分得非常清楚，也須留意「法律戰」的可能性。



台媒《聯合報》報道，趙少康16日表示，「名嘴絕大多數的講法他也很反對，甚至深惡痛絕」，但他們有講話的權利，如果違法就依法告他，如果沒有違法，要怎麼講也很難去干涉。

趙少康認為，名嘴如果太過頭，當然可以吸引觀眾，但對媒體形象也不好，「不論如何，這都是台灣內部的事務，若是批評中國大陸，講話北京不愛聽，常管台灣總是不太適合」。

廈門大學台灣研究院教授唐永紅表示，目前沒有聽說中國大陸是否會透過全國人大常委會或者如「反分裂法施行細則」等立法手段實施「懲獨法律措施」，但強調根據中國大陸現有的法律措施已足夠來打擊台獨分裂，在憲法與刑法都有相關規範，「不用新的立法都可以打擊，屬於有法可依」，關鍵在「要不要做」的問題。

唐永紅強調，今年北京對台工作會議已經有提到「要堅決打擊『台獨』分裂」，所謂「打擊」就是要付諸行動，所以重點是做。另一層涵義，唐永紅解讀，北京在5月20日前祭出此舉，有警告賴清德在就職演說論述上的意涵。

不過，唐永紅對於官方宣布以「傷害兩岸同胞情感」為由，懲戒五位台灣名嘴，表示這些人士的話透露出他們的無知與敵意，他們的謊言是不攻自破的。建議官方聚焦於「打擊台獨分裂勢力」及民進黨當局的執政基礎。

台灣淡江大學榮譽教授趙春山則對於國台辦懲戒台灣名嘴一事則表示，北京已經不寄希望於台灣當局，但還寄希望於台灣人民，可是在後者這個部分，現在也要採取「區隔待遇」，將來會對「友我」跟「敵我」分得非常清楚。趙春山分析，習近平透過習馬二會，強調中華民族概念，主要就是希望促進心靈契合。官方可能認為，這些不實言論在台灣社會造成對大陸誤解，有礙於心靈契合。

台灣財經名嘴黃世聰在《關鍵時刻》中說，大陸人現在連榨菜都吃不起。（視頻截圖）

至於立法舉措，趙春山以香港原來有基本法、後來又祭出國安法為例，提到「將來對台灣的法律戰會是一個非常重要的部分」，因為中國大陸要有法可依，代表它是個法治的國家，原來的《反分裂國家法》描述並不是很明確與具體，「今後我想會有一些細則、一些更詳細的描述，我判斷將來會這樣做」。

而就大陸官方針對台灣名嘴的懲戒，趙春山直言，「大陸現在已經不在乎你的反應了」，大陸要求的是嚇阻、威懾，「現在很多的對台政策，基本上都是按照自己的步調來行事的，不會管台灣的反應如何」，也不會因為台灣社會反應不好而改變。賴清德上任以後，北京對台政策就會是這樣子。

此外，台灣政治大學東亞研究所名譽教授邱坤玄則認為，國台辦此次「表態的作用比較大一點」，分析北京現在對付台獨更加嚴厲以及法制化，未來若有做法，官方也可以說是「依法治國」。

日前全國人大公布的2024年度立法規劃當中，其實並沒有提到懲戒台獨相關的立法項目，至於後續是否會立法？邱坤玄認為「不排除這種可能性」，例如除了《反分裂國家法》的相關「施行細則」之外，也可以單獨立法。