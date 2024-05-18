95後億萬富翁王澤龍被罰1.33億　轉讓非公開發行股票9天套現近7億

中核鈦白實控人王澤龍，因轉讓中核鈦白2023年非公開發行股票等違法違規行為，被罰沒1.33億元（人民幣，下同）。值得注意的是，王澤龍是內地「95後」億萬富翁，福布斯2021年全球最年輕億萬富豪排行榜，王澤龍以15億美元（約合117億港元）的身家位列第二。



王澤龍是內地「95後」億萬富翁。（網上圖片）

據中國證監會網站公布的行政處罰決定書顯示，因違反限制性規定轉讓中核鈦白2023年非公開發行股票、信息披露違法等違法違規行為，中核鈦白實控人王澤龍及朋友洪浩煒、中核鈦白原董秘韓雨辰、中信證券、海通證券及中信中證合共被罰沒2.35億元，當中王澤龍被罰沒1.33億元。

經證監會查明，王澤龍在2022年9月至2023年2月期間，與中信中證資本管理有限公司、中信證券股份有限公司、海通證券股份有限公司及中核鈦白原董秘韓雨辰等人共謀，實施了定增融券套利業務。此外，王澤龍還隱瞞了其實際參與非公開發行的情況，導致上市公司公告存在虛假記載。

2023年2月，海通證券股份有限公司參與中核鈦白非公開發行的首輪報價，並確定發行價格。2月13日至2月21日，四個私募基金產品賬戶融券賣出8800萬股中核鈦白股票，賣出均價約7.63元/股，成交金額約6.71億元。

證監會認為，王澤龍等人的相關行為構成《證券法》等違法違規情形，遂作出罰款處罰。

中核鈦白是一間生產基礎化工原料鈦白粉的行業龍頭。（網上圖片）

公開資料顯示，王澤龍1996年出生於廣東揭陽市，畢業於北京電影學院。其早在2015年，就以14.31億元認購了從事鈦白粉生產的龍佰集團5300萬股的擬發行股份；在限售期滿後，他先後經過4次減持套現，凈賺超十億。

2021年4月，福布斯最新公布2021年全球最年輕億萬富豪排行榜，王澤龍以15億美元的身家位列第二；今年3月，胡潤研究院發布《2024胡潤全球富豪榜》，王澤龍以72億元位列榜單3058位。

王澤龍自2019年繼李建鋒之後成為中核鈦白實控人，一度曾持有43.48%股份，目前仍持股33.45%。據悉，中核鈦白是一間生產基礎化工原料鈦白粉的行業龍頭。其主要產品為高檔金紅石型鈦白粉，產品廣泛用於塗料、塑料、橡膠、油墨、造紙等領域，被譽為「工業味精」。

值得一提的是，中核集團4月14日發布消息稱，注意到中核鈦白被立案調查，聲明表示中核鈦白與中核集團無任何隸屬或股權關係，也不存在任何投資、合作、業務等關係，其一切行為均與中核集團無關，中核集團對其任何行為依法不承擔任何義務和責任。