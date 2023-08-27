「中國第一股民」是誰？　改革開放後透過證券市場成百萬富翁

2021年6月13日凌晨，楊懷定因病去世，享年71歲。

來自上海的楊懷定被譽為是「中國第一股民」，熟悉他的人更會稱呼他作「楊百萬」，以敬佩他在中國改革開放後，透過證券市場當上了百萬富翁。



改革開放｜楊百萬「裸辭」走自己路 炒賣國庫券賺第一個桶金

楊百萬是中國證券市場最早的參與者之一，更憑藉在股市中大賺百萬元而獲得「楊百萬」的稱號。（視覺中國/當代中國授權）

只有初中畢業的楊百萬最初是在上海鐵合金廠工作，後來轉往擔任倉庫主管。與此同時，楊百萬在百忙之中與妻子偷偷做一些銷售工作，多少賺點「外快」。

辛勤的生活維持一段時日後，楊百萬有了兩萬多元（人民幣．下同）的存款。在1980年代，兩萬多元可說是「巨款」，彼時楊百萬的月薪也只不過是41元。

1988年4月，楊百萬不滿被懷疑與工廠失竊案有關，雖然最終都查明真相，但他依然選擇「裸辭」，並決心要在這個人人都想加入國營大廠的年代，走出自己的路。

失業後的楊百萬，偶爾從報紙上得知一個消息，就是國家決定在上海等多地開放「國庫券」的自由兌換業務。

所謂「國庫券」即國債，是當時國家為緩解建設資金緊張的問題而發行的有價票證。雖然規定國庫券不得低於面值買賣，但各地執行情況不一，經濟落後的地方，國庫券往往很便宜，大城市如上海就會嚴格按照規定執行，從沒有低於面值出售。

國庫券是政府發行的有價票證，可應急解決國家建設資金緊張的問題。（視覺中國/當代中國授權）

楊百萬發現，在上海100元面值的國庫券，能夠以102至103元的價格賣出。但在鄰近的浙江合肥，急需用錢的人民或機構，只會以100元甚至更低的價格，將強行攤派的國庫券快速出售套現。

有見及此，楊百萬取出全部存款，再加上向親友借來的9萬元，翌日一早就啟程趕往合肥大手買入國庫券。一來一回，楊百萬兩天就賺到了1,060元，足足是2年的工資。

單單是在合肥、上海之間，楊百萬就來來回回數十次。只花了約一年時間，憑藉炒賣國庫券，楊百萬賺到人生的第一個桶金，賺到了100萬元。

改革開放｜楊百萬憑敏銳市場觸覺 進退有度成就傳奇

上海證券交易所在1990年12月正式營業。（視覺中國/當代中國授權）

楊百萬真正的「發達」，還要數到他在1989年7月開始買股票開始。當時正值改革開放初期，社會生產力解放，國家鼓勵多消費，也鼓勵工廠多生產。楊百萬認為，如此一來許多公司的股票就會大漲。同年7月14日一早，楊百萬來到上海靜安證券交易部，默默買進2000股老牌的「真空電子」。

楊百萬的預想非常正確，國家在1990年4月宣布下調儲蓄利率後，大量熱錢流出銀行，社會經濟活動愈發頻繁。短短半年，真空電子的股票升值8倍，令楊百萬賺到了第二個100萬元。

而真正令楊懷定成為「股神」，就是1993年的上證指數大跌。

1990年代初，市場氣氛非常熾熱，股市從400點一路上漲至近1,500點。此時楊百萬看穿未來可能會樂極生悲，於是悄悄將股票拋售。

此外，他亦努力勸說其他散戶不要衝動，卻沒有人聽，只聽從專家們的大漲預言。

最終在1992年5月起，股市陷入連環跌市，最低更見400點以下。自此以後，楊百萬在全國無人不識。

楊百萬已於2021年6月13日凌晨因病去世，享年71歲。（視覺中國/當代中國授權）

改革開放｜楊百萬傳奇落幕 留金句警世小股民

楊百萬是中國證券市場最早的參與者之一、實踐者及見證者，並擁有諸多「第一」的紀錄，包括有第一個從事大宗國庫券異地交易的個人、第一個個人從保安公司聘請保鏢、第一個聘請私人律師等，甚至是第一個作為個人投資者被大學聘為教授。

作為中國早期個人投資者中的代表，楊百萬也留下了不少津津樂道的金句，例如「股市不相信眼淚，誰笑到最後才笑得最好」、「股市中不比誰賺得多，而要比誰活得更長、更瀟灑」、「不經過熊市的股民，不是一個成熟的股民」等。

隨着楊懷定的離世，楊百萬的傳奇也都畫上句號。

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

延伸閱讀：改革開放｜全國第一座城市內高架橋 廣州人民路高架橋令人又愛又恨？