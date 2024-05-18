內地博物館熱潮卷12.9億人次　遛娃、打卡成引流關鍵

今年「國際博物館日」中國主會場活動5月18日在陝西西安舉行。據國家文物局發布最新數據顯示，2023年全年中國博物館舉辦展覽4萬餘個、教育活動38萬餘場，接待觀眾12.9億人次，創下歷史新高。



《新華社》報道，據統計，中國去年新增備案博物館268家，全國博物館總數達6833家，排名全球前列。同時，國家文物局公布新增123家國家一級博物館，國家一級博物館總數達到327家。博物館免費開放政策持續完善，國內90%以上的博物館實現免費開放。

恰逢5月18日國際博物館日，在中國文物信息諮詢中心的指導下，大眾點評綜合平台搜索熱度、筆記攻略等資料及內容，發佈「大眾文博榜」。榜單涵蓋大眾熱門、旅遊愛逛、遛娃愛逛、博物館顏值等多個細分榜單，覆蓋全國20個城市，共54家博物館上榜，為用戶提供博物館出行參考。

內媒《極目新聞》分析指出，內地近年「博物館熱」持續升溫，與博物館加速「生活化」有關。「博物館早已不再只有研學科普、旅遊打卡的功能。」成都金沙遺址博物館相關負責人說道，「年輕人社交約會、拍照分享，寶爸寶媽遛娃休閒……博物館更是當代日常休閒生活的重要場所。」

報道援引數據顯示，在大眾點評筆記頻道，「遛娃勝地」、「絕美拍照機位」均為「博物館攻略」類筆記的高熱詞彙。當博物館加速走進生活，「大眾文博榜」推出「遛娃愛逛」以及「博物館顏值」兩大板塊，廣東中醫藥博物館、中國園林博物館、中國茶葉博物館等寶藏博物館上榜。

值得注意的是，博物館加速「生活化」，疊加以「大眾文博榜」為代表的線上種草內容，博物館文化傳播效率也隨之大幅提升。諸如金沙遺址博物館2023年的客流增幅較2019年達270%，「許多來拍照的年輕人，最後都帶著對『古蜀文明』的讚歎而去，『大眾文博榜』等線上榜單將進一步幫助我們引流。」

大眾點評相關負責人表示，近年來，各類出行新趨勢在平台上不斷湧現，「博物館熱潮」則是又一個體現。大眾點評作為此類新趨勢發源地，持續以多樣化內容產品，滿足使用者群體行前、行中、行後的各類需求。「此次平台發布博物館主題榜單，希望以真實可靠的內容，成為使用者的『博物館出行寶典』，博物館傳播文化知識的『助推器』。」