博物館打卡成旅遊「新寵」　內地熱門古城、網紅街TOP 10出爐

今年內地「五一」假期民眾出遊熱度持續升高，歷史文化遊更是成為當前遊客的重要選擇。全國5A級景區中，有超過30個景點位列世界文化遺產名錄，有超過10個景點位列世界自然遺產名錄。



《新華網》引用騰訊位置大數據資料顯示，在今年「五一」假期期間，上述文化遺產類景點的客流熱度同比增幅6.7%，明顯高於自然遺產類景點1.7%的增幅。在文化遺產類景點中，麗江古城、平遙古城、天壇、明孝陵、頤和園等客流熱度位居前列，龍門石窟和雲岡石窟成為客流熱度最高的石窟景區。

與此同時，隨著社交傳播平台盛行與網紅經濟持續火熱，內地近年以古城、古鎮、古街（及網紅街區）為代表的歷史文化景區、地方文化景區，也紛紛透過舉辦各類文化活動、民俗互動體驗，成功吸引遊客駐足打卡。

+ 6

騰訊位置大數據顯示，在全國熱門古城古鎮中，大理古城、麗江古城、烏鎮、鳳凰古城等客流熱度位居前列。

另在熱門古街（及網紅街區）的調查中，哈爾濱中央大街依舊延續了超高人氣。此外，蘇州平江路、天津五大道等也在今年「五一」迎來客流熱度高峰。

+ 1

歷史文化主題公園也成為各地文旅力推的旅遊名片。展示盛唐文化的西安大唐不夜城和展示宋朝文化的開封清明上河園成為客流熱度最高的歷史文化主題公園。

+ 8

值得注意的是，作為歷史文化的重要載體，博物館打卡逐漸成為旅遊「新寵」。騰訊位置大數據顯示，全國200多家一級博物館，今年「五一」的客流熱度平均增幅為7.8%。其中，故宮博物院、秦始皇兵馬俑博物館、瀋陽故宮博物院、中國國家博物館、山東博物館、三星堆博物館等客流熱度較高。