內地旅遊「下沉」　五一假期縣城遊性價比更勝一、二線城市

內地旅遊平台「攜程」報告顯示，今年五一假期，內地縣域旅遊市場增速高於一、二線城市，旅遊「下沉化」趨勢愈發明顯。



綜合《每日財經新聞》和《中國證券網》等內媒報道，攜程6日發布《2024五一假期旅行總結》，報告顯示，今年五一假期，內地旅遊下沉化趨勢更加明顯。在旅遊訂單年比增速上，一、二線城市小於三、四線城市，三、四線城市小於縣域市場。報告列舉如安吉、桐廬、都江堰、陽朔、彌勒、義烏、婺源地等地的旅遊訂單平均增長36%。

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針對上述現象，攜程研究院行業分析師王亞磊表示，下沉市場基數較低，增長空間更大。相比一、二線城市的「人擠人」，下沉市場為遊客身心放鬆地度過假期提供了可能。同時，相比一、二線城市假期居高不下的住宿、餐飲費用，下沉市場也更有性價比。

攜程數據顯示，五一假期，縣域市場酒店間夜均價僅為一、二線熱門城市均價的一半。

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在出入境旅遊方面，攜程數據顯示，內地遊客五一假期出境遊覆蓋全球將近200個國家，其中，中東地區國家如阿曼、沙特阿拉伯、科威特等出境遊增速較高，同比增超三倍。

此外，在入境方面，入境遊訂單同比增長105%，免簽政策效應顯著，中國單方面免簽的12國及相互免簽的新加坡、泰國，累計入境遊客增長約2.5倍。至於內地各省會城市中，入境遊旅遊訂單增速較快的依次是烏魯木齊、西安、杭州、昆明、合肥、成都、拉薩、哈爾濱、濟南以及太原。