旅美大熊貓口吐白沫、吃不飽啃咬牆皮？　中方澄清健康狀況良好

網傳旅居美國亞特蘭大動物園的兩隻大熊貓「洋洋」和「倫倫」健康出現問題，有口吐白沫、嘔吐、暈倒和身型消瘦等問題。

5月11日，成都大熊貓繁育研究基地回應稱，「洋洋」和「倫倫」一家健康狀況良好，未有出現類似的情況。



成都大熊貓繁育研究基地發布《旅美大熊貓「洋洋」「倫倫」一家的有關情況》。文章指，大熊貓在大量運動或走動較多的情況下，口邊易出現白沫。根據中美雙方飼養及醫療團隊共同確認，網傳影片中「洋洋」口邊出現白沫屬於前述情況。

網傳「洋洋」曾嘔吐及暈倒。文章介紹，大熊貓嘔吐是排黏前的一種生理反應，為腸道輕度不適導致，常伴嘔吐、蜷臥、拒食等行為，本質是大熊貓消化道內膜特有的黏液腺分泌的黏液包裹糞便後，多餘的部分在腸道內積聚成團再排出體外的現象。專家團隊確認，網傳影片中「洋洋」嘔吐實為排黏，「洋洋」也未有暈倒，實為躺下休息。

此外，根據大熊貓取食竹子的部位不同，牠的糞便會出現不同形狀和顏色的差異。大熊貓進食竹筍以及水分較大的食物後排泄物水分較多、糞便較軟且不易成形，屬於正常情況。網傳的「拉稀」（腹瀉）實為「洋洋」的筍子便與尿液混合排出。

至於片中「洋洋」啃咬牆皮，被懷疑是吃不飽。文章指出，嗅聞、啃咬、磨蹭、抓撓均是大熊貓探索環境的常見行為。亞特蘭大動物園每天向每隻大熊貓投喂40公斤以上的竹（筍），並提供少量蘋果、香蕉、紅薯等果蔬和定量高纖維餅乾等輔食，因此「洋洋」「倫倫」一家並未發生「吃不飽」。

成都大熊貓繁育研究基地表示，按照中美合作雙方的協議安排，旅美大熊貓「洋洋」「倫倫」一家的歸國程序已啟動，目前正在辦理相關手續。