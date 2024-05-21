通報長江口深水航道明日實施交管　傳福建艦兩周內迎第二度海試

國產第三艘航空母艦福建艦甫於本月8日完成首次出海航行試驗，上海海事局接連於20日、21日發布航行警告，指長江口5月22日及23日一大型船舶深水航道出口將實施交通管制，引發各界揣測福建艦是否將在時隔僅兩周再度展開第二次海試。



福建艦為國產第三艘、第二艘自主建造的航艦，也是第一艘同時採用直通甲板和電磁彈射設計的航艦。有分析指，福建艦在賴清德就任前後密集展開海試，也不無對台威嚇的意味。

根據上海海事局公告，其內容與福建艦月初首度海試極為雷同，外界因此揣測可能是福建艦將展開第二次海試。福建艦第二次海試與首次海試相隔僅兩周時間，應顯示首次海試結果良好。

5月8日下午3時許，中國第三艘航空母艦福建艦完成為期8天的首次航行試驗任務，順利返回上海江南造船廠碼頭。試航期間，福建艦完成了動力、電力等系統裝置一系列測試，達到了預期效果。下一步，福建艦將按既定計畫開展後續試驗工作。（新華社）

本月1日8時許，福建艦從上海江南造船廠碼頭解纜啟航，赴相關海域開展首次航行試驗。解放軍海軍8日宣布，福建艦已於8日下午3時許完成為期八天的首次航行試驗任務，順利返回上海江南造船廠碼頭。

對於福建艦此次竟只隔兩周就展開第二次海試，內地軍事專欄《海事先鋒》分析，福建艦能僅隔 2 周就實施海試一事證明，該艦具備一定質量，且初次海試結果成功，讓相關團隊放心啟動二次海試。

另有內地軍事專家稱，考慮到山東艦是中國自行打造的第一艘航艦，故首次海試與二次海試間隔時間較長，且期間進行較為詳細、完備的維護保養工作，也是無可厚非之事。

但福建艦為中國第二艘自行打造的航艦，加上過去幾年中國在大噸位艦艇建造和測試方面已有了更充足的經驗，福建艦進行二次海試所需時間大大短於山東艦並不意外。