賴清德就職第4天　解放軍開展包圍台灣軍演　海陸空火箭軍全出動

賴清德就職台灣的總統一職僅第4天，解放軍東部戰區今日（23日）早上宣布，23日至24日組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，於台灣周邊開展「聯合利劍－2024A」演習。



台灣軍方表示遺憾，已派海、空及地面兵力應對。



解放軍東部戰區發布「聯合利劍－2024A」演習區域示意圖。（央視）

解放軍東部戰區稱，23日早上7時45分開始，戰區位台灣海峽，台島北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏丘嶼、東引島周邊，開展聯合演訓。

東部戰區新聞發言人李熹表示，演習重點演練聯合海空戰備警巡、聯合奪取戰場綜合控制權、聯合精打要害目標等科目，艦機抵近台島周邊戰巡，島鏈內外一體聯動，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。這也是對「台獨」分裂勢力謀「獨」行徑的有力懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告。

除了東部戰區外，中國海警23日也宣布於烏丘嶼、東引島附近海域開展綜合執法演練。中國海警局新聞發言人甘羽表示，23日福建海警組織艦艇編隊位烏丘嶼、東引島附近海域開展綜合執法演練，檢驗聯合巡航、快速反應及應急處置能力。

台軍方稱遺憾：備戰不求戰

台灣軍方稱，對於此種不理性挑釁、破壞區域和平穩定行動，台灣軍方表示遺憾，已依台軍經常戰備時期突發狀況處置規定派海、空及地面兵力應對，以實際行動守護自由民主，捍衛主權。

台灣軍方稱，近年大陸持續派遣機、艦襲擾，已對全球和平穩定造成實質侵害。此次藉故實施軍事演習，不僅無助台海和平穩定，更凸顯其霸道本質。

台灣軍方強調，面對解放軍一再進逼，全體官兵嚴陣以待，秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」堅強意志，有能力、有決心、有信心確保台灣安全。