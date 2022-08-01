佩洛西擬訪台｜解放軍東部戰區發重磅軍演影片　竟出現神秘導彈？

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作裴洛西或波洛西）會否突訪台灣備受外界關注，但從今天（1日）的最新進展看來佩洛西訪台的機率偏向「有意成行」。

與此同時，解放軍東部戰區今日傍晚在微博釋出長達兩分半鐘的最新軍演影片，表示要「埋葬一切來犯之敵，向著聯戰勝戰前進」，「時刻準備戰鬥」，又表示要「嚴陣以待，聽令而戰」，宣示意味濃厚。



東部戰區釋出最新軍演影片（點圖放大）：

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解放軍東部戰區的最新軍演影片以「重磅發布：嚴陣以待聽令而戰」為題，可見軍隊進行海陸空協同軍演的畫面，其中更有士兵進行搶灘登陸訓練。在片末，可見解放軍士兵宣誓的畫面，高喊「不怕犧牲」和「時刻準備戰鬥」等內容。

在影片的1:20左右，畫面中出現打上馬賽克的長型神秘武器。在影片的1:26左右，一款導彈的彈頭同樣打上馬賽克。未知兩者是否為同一種武器。

此外，東部戰區微博視頻又發放另外一段影片，可見海軍航空兵官兵合唱《當那一天來臨》。東部戰區表示，「在八一建軍節來臨之際，東部戰區海軍航空兵某場站組織官兵合唱《當那一天來臨》，充分展現出新一代人民軍隊敢打必勝的決心和決勝疆場的信心。請祖國放心，我們必將不辱使命！」

台灣《聯合報》8月1日引述消息人士報道，台灣官方單位非常低調，由於北京已經透過聲明及演習試圖嚇阻，台灣也深知佩洛西此行可能造成台海局勢緊張，對佩洛西來訪完全處於被動，不希望有任何挑釁發生。

報道稱，台灣國安單位及駐美代表處緊盯各項情勢，但對佩洛西是否來台，無法操之在己，只能等佩洛西方面通知。

消息人士指，目前佩洛西訪台機率偏向「有意成行」，但仍無法確定，台方僅能等待通知。

佩洛西可能訪台之際，中國大陸軍方近日動作頻繁。央視新聞7月31日報道，中國解放軍東部戰區海軍航空兵某旅近日午夜時分舉行訓練，數架戰鬥機梯次從浙東某機場升空。報道稱，這次下半夜訓練瞄準未來戰場，提高飛行員全時域作戰能力。