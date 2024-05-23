哈爾濱住宅單位發生爆炸 致1死3傷 多戶露台被炸飛碎片波及行車
撰文：林芷瑩
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5月23日，黑龍江哈爾濱市一小區居民樓的4樓單位發生爆炸。事故造成1死3傷。
綜合內媒報道，涉事的居民樓位於哈爾濱市香坊區，4樓某單位發生煤氣爆炸。4樓其中一戶居民房露台整體破損，四周多個陽台有不同程度破損，建築碎片散落在地面上。
影片顯示，居民樓對出的車路和行人路有大量雜物散落一地，有停泊在路邊的私家車被大量雜物砸中，懷疑發生爆炸的單位玻璃窗框被炸毀，其他單位也有不同程度損毀，大部份是玻璃窗碎裂。
還有網傳影片中，幾個單位的露台被炸飛，附近高速路上的車輛行車記錄顯示，氣浪噴出，帶著大量碎屑，導致行車被波及。
經調查，發生爆炸的住戶有2名老人、1個孩子，疑似家中未關煤氣罐，在早上打火時出現閃爆。目前1名老人死亡，3人受傷（另1名老人、孩子和1名鄰居）無生命危險。當地應急、住建等多部門已到現場處置，相關善後工作和原因調查正在開展。
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