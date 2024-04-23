內地火鍋店「卡式石油氣爐突爆炸」　壽星女慘縫50針視力聽力受損

慶生不料發生悲劇！



大陸浙江一名女子，與家人到火鍋店慶祝生日，沒想到卡式石油氣爐突然爆炸，害得壽星眼睛燒傷、身體二度燙傷，不只差點毀容，視力還因此受損。

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據《新京報》報導，事發於3月23日晚間5點多，浙江衢州一名女子本來開開心心與家人外出慶生一家子選擇到餐廳吃火鍋。

女子丈夫葉先生稱：「店裡原本使用的是電磁爐，店員看我們人多，就說幫我們換成卡式石油氣爐，這樣熱得快。」

他說，不久後，卡式石油氣爐突然爆炸，妻子的眼睛當時就看不見了。

一家人被突如其來的意外嚇得不輕，趕緊叫來救護車將女子送醫。

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葉先生表示，妻子到院後，因為身上多處受傷被縫了50針，左眼視力受損，仍在住院治療中。他表示，醫生說妻子的眼睛和耳朵的損傷系衝擊導致，需靠時間修復。

而據受害家屬提供的醫院證明書顯示，女子皮膚裂傷、眼部燒傷，身體二度燙傷。

葉先生指控，餐廳負責人事後只墊付1萬元人民幣醫藥費後就離開，目前醫療費已經快用完，餐廳拒絕承擔後續治療費用。

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他難過表示，如今他不僅需要照顧受傷的妻子，還要照顧家中的小孩和父親，自己目前無法正常工作。

如今他考慮向餐廳求償，希望業者能負起責任，承擔後續全部治療費用，並支付治療期間的誤工費及各項損失。

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