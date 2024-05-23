解放軍圍台軍演現場影片曝光　驅護艦編隊進逼　數十戰機實彈巡航

賴清德就職台灣的總統一職僅第4天，解放軍東部戰區今日（23日）早上宣布，23日至24日組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，於台灣周邊開展「聯合利劍－2024A」演習。央視發布了軍演現場影片，可見海軍戰艦出動進逼台灣及空軍戰機出動巡航的情況。



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央視報道指，今天早上7時45分開始，解放軍東部戰區位台灣海峽，台島北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏丘嶼、東引島周邊，開展聯合演訓。戰區聯合作戰指揮中心下達行動指令後，東部戰區海軍多個驅護艦編隊向台島周邊海域多個方向高速機動，塑造全向圍島抵近進逼之勢。

報道指，各艦按計劃抵達目標海域後，迅速展開戰鬥部署，主副炮、導彈等武備系統隨時做好打擊準備。

艦艇編隊融合多元情報信息及海空當面態勢，迅速捕獲並鎖定目標，開展多類型武器、多維度立體飽和式模擬打擊。

報道又指，今天，東部戰區空軍出動數十架次戰機成體系實施環台島戰巡、繞外島巡航。抵達任務空域後，各型戰機依託聯合情報支撐，靈活採取各類戰術動作，抵近台島周邊戰巡。在陸軍和火箭軍的支援掩護下，多機型編組滿掛實彈，飛赴預定空域建立多個打擊陣位，協同驅護艦、導彈快艇模擬打擊「敵」高價值軍事目標和偵巡艦機。

解放軍東部戰區發布「聯合利劍－2024A」演習區域示意圖。（央視）

除了東部戰區外，中國海警23日也宣布於烏丘嶼、東引島附近海域開展綜合執法演練。中國海警局新聞發言人甘羽表示，23日福建海警組織艦艇編隊位烏丘嶼、東引島附近海域開展綜合執法演練，檢驗聯合巡航、快速反應及應急處置能力。