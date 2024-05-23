特斯拉上海儲能超級工廠正式開工

特斯拉上海儲能超級工廠在上海臨港新片區23日下午正式開工，這是特斯拉在美國本土外的首個儲能超級工廠項目。



據《央視新聞》報道，工廠預計2025年第一季投產，投產後超大型電化學商用儲能系統Megapack產量將達一萬台，儲能規模近40吉瓦時（GWh）。

據介紹，這是特斯拉在美國本土之外的第一座儲能超級工廠，也是特斯拉入華十年來，繼上海超級工廠之後，在中國的又一大型投資項目。

公開信息顯示，特斯拉上海儲能工廠總佔地面積約20萬平方米，總投資約人民幣14.5億元。

工作人員在特斯拉上海超級工廠作業。攝於2020年11月20日。（新華社）

報道稱，特斯拉上海超級工廠已具備年產超過95萬輛純電動車的能力，是特斯拉全球重要的生產基地和出口中心。臨港新片區製造業固定資產投資、規上工業總產值，增速排上海第一，總量排上海第二。

內媒《上海證券報》報道稱，特斯拉還與臨港集團完成了中國首批超大型電化學商用儲能系統Megapack的簽約，標誌著特斯拉儲能在華業務正式開始新篇章，未來也將助力臨港新片區打造低碳城市戰略和實現「雙碳」目標。

目前，特斯拉儲能產品包括Powerwall、Powerpack和Megapack等。上海儲能超級工廠主要生產超大型商用儲能電池Megapack，供給全球市場。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

