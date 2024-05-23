習近平在山東主持召開企業和專家座談會　強調要進一步深化改革

據《新華社》今日報道，中國國家主席習近平5月23日下午在山東省濟南主持召開企業和專家座談會強調，緊扣推進中國式現代化主題，進一步全面深化改革。

習近平在會上強調，二十大擘畫了全面建設社會主義現代化國家的宏偉藍圖，確立了以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的中心任務。進一步全面深化改革，要緊扣推進中國式現代化這個主題，突出改革重點，把牢價值取向，講求方式方法，為完成中心任務、實現戰略目標增添動力。

中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧，中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇出席座談會。



會上，國家電力投資集團有限公司董事長、黨組書記劉明勝，深圳市創新投資集團有限公司董事長、黨委書記左丁，香港馮氏集團主席馮國經等9位企業和專家代表先後發言。就深化電力體制改革、優化外資企業營商環境、推動香港更好融入新發展格局、增強人民群眾改革獲得感、推動城鄉融合發展、完善宏觀經濟治理體系等提出意見建議。發言過程中，習近平同大家深入交流，現場氣氛熱烈活躍。

習近平主持召開企業和專家座談會，強調緊扣推進中國式現代化主題進一步全面深化改革（央視新聞）

習近平亦在大家發言後，作出講話。他表示，改革是發展的動力。進一步全面深化改革，要錨定完善和發展中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化這個總目標。

進一步全面深化改革，要抓住主要矛盾和矛盾的主要方面。要堅持和發展中國基本經濟制度，構建高水平社會主義市場經濟體制，健全宏觀經濟治理體系和推動高質量發展體制機制，完善支持全面創新、城鄉融合發展等體制機制，進一步解放和發展社會生產力、增強社會活力，推動生產關係和生產力、上層建築和經濟基礎更好相適應。

要從人民利益出發，注重從就業、增收、入學、就醫、住房、辦事、托幼養老以及生命財產安全等老百姓急難愁盼中找準改革的發力點和突破口，多推出一些民生所急、民心所向的改革舉措，多辦一些惠民生、暖民心、順民意的實事，使改革能夠讓人民群眾有更多獲得感、幸福感、安全感。

習近平強調，改革有破有立，得其法則事半功倍，不得法則事倍功半甚至產生負作用。要堅持守正創新，改革無論怎麼改，堅持黨的全面領導、堅持馬克思主義、堅持中國特色社會主義道路、堅持人民民主專政等根本的東西絕對不能動搖，同時要敢於創新，把該改的、能改的改好、改到位，看準了就堅定不移抓。改革要更加注重系統集成，堅持以全局觀念和系統思維謀劃推進，加強各項改革舉措的協調配套，推動各領域各方面改革舉措同向發力、形成合力，增強整體效能，防止和克服各行其是、相互掣肘的現象。改革要重謀劃，更要重落實。要以釘釘子精神抓改革落實，既要積極主動，更要扎實穩健，明確優先序，把握時度效，盡力而為、量力而行，不能脫離實際。