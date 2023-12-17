冬季還有颱風？內地今年第17號颱風「傑拉華」生成　專家解釋成因

中央氣象台12月17日9時39分發布颱風快訊，今年第17號颱風「傑拉華」生成。內地12月已進入冬季，為何還會有颱風生成？中國天氣網專家解釋，儘管12月陸地許多地方已經入冬，但熱帶洋面氣溫、海溫仍然較高，故具備生成颱風條件。



氣象部門預計，17日8時，「傑拉華」（JELAWAT，編號2317號），中心位置位於北緯7.5度、東經128.6度，距離菲律賓馬尼拉東南方向約1150公里。強度等級為熱帶風暴，最大風力8級，18米/秒（約65公里/小時），中心氣壓1000 hPa。「傑拉華」將以每小時15公里左右的速度向西偏北方向移動，強度變化不大。

據悉，冬季生成的颱風不多，登陸中國的更少。中國天氣網首席氣象分析師胡嘯分析，12月陸地不少地方已進入冬季，但在熱帶洋面上，氣溫海溫仍然較高，具備生成颱風條件。

另據中國氣象報社報道，截至2020年，近20年登陸中國的20個「末颱」（每年最後一個登陸中國的颱風）的登陸時間來看，有11個末颱在10月登陸，5個在9月登陸，2個在8月登陸，11月、12月登陸的分別有1個。