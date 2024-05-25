五月天鳥巢開騷喊「我們中國人」　歌手信發微博：一直支持統一

台灣的總統賴清德周一（20日）宣誓就職，其後發表30分鐘的就職演說，當中強調「兩岸互不隸屬」，引起大陸方面的不滿。

官媒央視新聞周三（22日）在微博發文稱，「台灣從來不是一個國家，也永遠不會成為一個國家」，其後包括侯佩岑、歐陽娜娜、楊宗緯、楊丞琳、王心凌等在內的眾多台灣藝人轉發表態。

未有轉發央視新聞微博的五月天周五（24日）在北京鳥巢開騷，主唱阿信現場說「我們中國人」表態。此外，台灣歌手信（蘇見信）亦在微博發文稱自己一直都支持統一。



網傳影片顯示，五月天主唱阿信在台上說自己在北京吃了烤鴨，之後還要吃涮羊肉，期間更突然表態稱，「我們中國人嘛，來北京一定吃烤鴨的」。此言一出，瞬時引起台下粉絲的歡呼。

其後，話題「阿信 我們中國人」更登上微博熱搜，引發網民評論：

「阿信回泉州還說自己是泉州人。」

「我們中國人這幾個字不是第一次說！」

「五月天都說了八百遍是中國人了，到底是誰在造謠啊。」

「​相比於只會喊口號的粉紅，他們做實事，用音樂促進兩岸交流的人。」

「在北京在鳥巢在數萬人面前表明自己的看法，說出來，比任何轉發都強有力。」



同日晚間，信（蘇見信）亦直接在微博發聲，「從以前到現在，我一直都是支持統一的啊，要再多說幾次也是應該的。」，並直言這幾天忙於錄音，沒有上網不知道外界事情，「都是同一個文化的中華民族，大家加油吧，多些善意的交流，期待和平統一的日子到來。」