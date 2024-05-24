楊丞琳侯佩岑等22台星高喊「回歸祖國」獲讚　「未表態名單」瘋傳

日前賴清德就職演說中強調兩岸互不隸屬，中國大陸央視官方微博22日發文表示「中國終將實現完全統一」，而台灣藝人歐陽娜娜、侯佩岑等多位藝人紛紛轉發貼文，引發不少台灣網友反彈。



23日網上更流傳著一張「表態名單」，在微博引發熱議。

點圖放大看看網上流傳的已表態及未表態藝人名單：

+ 11

台灣藝人楊丞琳前嫁給大陸男星李榮浩，也將工作重心轉往大陸。不過有許多大陸網友發現，楊丞琳近日並無轉發央視貼文，紛紛點名她出面發聲。

昨晚深夜11點多，她則在微博上轉發文章，並寫下：「中國終將實現完全統一，台灣必將回歸祖國的懷抱！」發文一出，引來許多大陸網友讚賞。

據悉，昨天下午開始，有大陸網友逐一比對多地藝人轉發央視貼文的狀況，截至24日凌晨0時35分截止，包括歐陽娜娜、侯佩岑、張韶涵、文淇、楊宗緯、賴冠霖、陳昕葳、歐陽妮妮、歐陽娣娣、郭品超、陳喬恩、朱孝天、汪東城、明道、陳志朋、陳妍希等22人都已表態，且名單持續更新中。

此外，該名單中也列出未表態的藝人，對此網友們也紛紛出面點名要他們別在微博裝死，「別來內地活動賺錢」；「多位台灣藝人政治支持祖國統一」該話題更登上微博熱搜榜。

【延伸閱讀】楊丞琳演唱會上一句玩笑 讓河南人感到不舒服 微博火速發文道歉（點圖放大瀏覽）：

+ 9

延伸閱讀：

宥勝強制猥褻女助理 判8月理由曝光：勾串證人「再一次」傷害

宥勝「強制猥褻女助理」被判刑8個月！8字回應吐心境

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】