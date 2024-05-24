「中華民族再+1」　王心凌轉發《人民日報》貼文：國土不能分

賴清德20日發表就職演說，提及「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，其「兩國論」主張引北京強硬回擊，《央視》微博22日發文寫下一則「台灣不是一個國家，也永遠不會成為一個國家」相關貼文，台灣藝人如侯佩岑、歐陽娜娜，楊丞琳相繼轉發，最新跟進表態的則是靠《浪姐3》翻紅的王心凌。



靠著內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐3》再創演藝顛峰的台灣歌手王心凌，被內地網絡點名遲遲未表態，終於24日也在微博轉發《人民日報》的「國土不能分，民族不可散」文章，並寫下：「我是中華民族的一份子」。

王心凌微博轉發《人民日報》的「國土不能分，民族不可散」文章。（王心凌微博）

不少內地歌迷紛紛回應，「王心凌終於轉發了」、「姐姐根正苗紅！好樣的 ！一個中國不可動搖 」。同時，以《偶像練習生》亞軍出道的台灣男星陳立農也跟進轉發寫下「台灣必將回歸祖國的懷抱」。

但也有部分內地網民認為，王心凌的發文似乎在玩文字遊戲，並沒有真的表態。

網友留言。（王心凌微博）

在賴清德就職上任後，《央視新聞》在微博發出一篇「中國終將實現完全統一」的文章，內容中提到「台獨死路一條，祖國統一勢不可擋」，許多內地演藝圈明星紛紛轉發。台灣藝人歐陽娜娜、侯佩岑、楊丞琳、吳奇隆也都紛紛轉發，包含楊丞琳、陳妍希等「台灣媳婦」也依序跟進，但也有不少藝人被內地網絡點名施加壓力，包含蔡依林、五月天、田馥甄、王心凌，認為他們在內地商演賺這麼多，不轉發不表態說不過去。