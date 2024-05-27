華春瑩升任外交部副部長　5年兩次升官　官媒曾大讚為「美魔女」

國務院今日（27日）宣布任免國家工作人員，任命華春瑩為外交部副部長。



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華春瑩今年54歲，1992年畢業於南京大學外國語學院英語系後，先後擔任中國外交部西歐司科員、三等秘書、副處長；2003年，擔任中國駐歐盟使團二等秘書、一等秘書、參贊。2010年，升任外交部歐洲司參贊。2012年8月，華春瑩擔任外交部新聞司副司長，同年11月成為外交部發言人，是外交部有史以來第5位女發言人。

5年內兩次升官

2019年2月底，華春瑩主持外交部記者會後，連續多月沒有亮相，後被證實是參加中共中央黨校春季學期中青年幹部培訓班。同年7月，華春瑩接替陸慷升任外交部新聞司司長，成為繼首任司長龔澎以後外交部新聞司第二位女性司長。

2021年10月，華春瑩升任外交部部長助理，分管新聞、禮賓以及翻譯工作，直至此次獲任命為外交部副部長。

華春瑩。（中國外交部官網）

官媒曾稱為「美魔女」

根據內地官媒《環球時報》2018年的報道描述，華春瑩在日本網絡上有一個萌萌的綽號─美魔女。所謂「美魔女」，是指年齡在35歲以上才貌兼備的女性，「猶如被施了魔法一般美麗」。

根據內地官媒《環球時報》2018年的報道描述，華春瑩在日本網絡上有一個萌萌的綽號─美魔女。（網頁截圖）

報道又指，在日文版谷歌檢索「華春瑩」的名字，除去維基百科以外，第二條內容就是「喜歡上中國發言人華春瑩」的圖片大集合。日本網友還愛用「可愛」和「萌萌噠」來形容她，收集關於美魔女的各種情報，更指大學時期的華春瑩看起來像昭和時代的女學生。

報道又指，當時日本記者就大熊貓「香香」首次亮相一事請華春瑩發表評價。華春瑩以為記者問的是與日本外務省官員「杉山」（因發音相近）有關的問題，嚴肅作答。當中國記者向華春瑩解釋誤會後，她露出了燦爛的笑容，又圈了一大票日本粉絲。

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