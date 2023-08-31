福島核廢水｜華春瑩連發4條帖文質問日本　警告「不要覆水難收」

8月24日，日本開啟核廢水排海後，中國立即下進口禁令，隨即中日兩國展開外交輿論戰。昨日（30日），中國外交部部長助理、發言人華春瑩在社交媒體X（原Twitter）上連發4條帖文警告日本趁早停止核廢水排海，「不要覆水難收」。



華春瑩在第一條帖文中質問日本為何僅強調「氚的稀釋」，對於其他放射性核素如何處理卻未提及。緊接著第二條帖文再問，若核廢水無害為何日本要耗資700億日圓（37.6億港幣）進行宣傳，以說服民眾接受排海計劃？為何日本不允許其他利益相關方採集福島核廢水及海水樣本？

華春瑩連發多條Ｘ帖文質問日本。

華春瑩在第三條帖文中繼續質問日本，「如果證明這些水不是無害的，日本怎麼能在鄰國和許多其他國家都勸其不要排海的情況下仍將核廢水排入海中？這是一個真誠、負責任的國家應該做的事嗎？」

她在第四則帖文中配上「覆水難收」的圖，並表示中日都有「覆水難收」的說法，「撥出去的水無法收回」，造成的損害無法挽回。「在為時已晚前，日本應停止那麼做。」

日本啟動核廢水排海後，截至昨日（30日）已排放7日，外交部發言人汪文斌在30日的記者會上表示，日本政府的行為「自私自利、極不負責任」。

針對日本要將中國禁止進口日本水產品告至WTO一事，汪文斌表示，中方主管部門依據中國法律法規以及世貿組織《實施衛生與植物衛生措施協定》相關規定，對原產地為日本的水產品採取緊急措施，完全正當、合理、必要。

他還強調，核廢水排海給全球海洋環境和全人類健康帶來不可預測的風險，日本應當立即停止核廢水排海，以負責任的方式回應國際社會關切。