華春瑩深夜連發三條推文反擊北約：沒忘記欠中國人的血債

針對北約公報對中國的指控，中國外交部發言人華春瑩7月13日深夜在Twitter連發三文和圖片質問：「是誰在顛覆國際秩序？」



華春瑩更稱，「我們沒有忘記北約轟炸中國駐南聯盟大使館欠下中國人民的血債。亞太國家不歡迎戰爭機器，更不歡迎挑起集團對抗或新冷戰的『亞太版北約』」。



北約峰會（NATO Summit）在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行，成員國領導人7月11日發表峰會聯合公報，內容包括指中國政策對北約利益、安全和價值觀構成挑戰。中國外交部12日回應指，北約不負責任地渲染中國核威脅，完全是倒打一耙，虛偽至極。

華春瑩7月13日深夜在Twitter發布圖片，圖上拼有南斯拉夫、阿富汗、伊拉克、利比亞爆炸的畫面，以及北約的標誌。華春瑩連發三條推文，其中一條說：「中國有脅迫性政策？不是北約在全世界搞集團政治和軍事行動，用武力威脅別國，挑戰全球利益、安全和價值觀嗎？」

第二條則寫道，「中國在顛覆以規則為基礎的國際秩序？難道不是北約踐踏國際法和國際關係基本準則，干涉他國內政，發動戰爭，使全球數億人民遭受苦難嗎？」

第三條則說：「我們沒有忘記北約轟炸中國駐南聯盟大使館欠下中國人民的血債。亞太國家不歡迎戰爭機器，更不歡迎挑起集團對抗或新冷戰的『亞太版北約』」。

據了解，北約峰會的聯合公報共15次提到中國，2度稱中國政策對北約利益、安全和價值觀構成挑戰，又提到中國核武政策及與俄羅斯關係。

針對北約公報對中國的指控，中國駐歐盟使團7月12日在微信公眾號刊登新聞稿，批評北約刻意抹黑中國，染指域外事務，製造對抗。

中國外交部發言人汪文斌12日表示，北約作為擁有最多、最強大核武器的軍事聯盟，近年來大搞「麥克風外交」，不負責任地渲染中國核威脅，完全是倒打一耙，虛偽至極，他稱中方對此表示嚴重關切和堅決反對