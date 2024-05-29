比亞迪新DM技術百公里油耗2.9L、續航2100KM　內媒：西方限制徒勞

比亞迪（1211）周二（28日）晚在陝西西安舉辦了第五代DM技術發布暨秦L DM-i、海豹06 DM-i上市發布會。創辦人王傳福表示，第五代DM技術發動機熱效率達到46.06%，虧電油耗做到百公里2.9L，綜合續航里程達到2100KM。



據內媒「無相商業趨勢」報道，本次發布會最大的亮點，就是比亞迪對外喊出了燃油車的百公里油耗，已經進入了「2」時代，且放眼全球也是最低的油耗水平。報道又稱，用非市場的舉措來限制中國企業的追趕，尤其是發力硬科技的企業，終究是一種徒勞。



比亞迪西安舉辦了第五代DM技術發布暨秦L DM-i、海豹06 DM-i上市發布會。（經濟網）

報道稱，秦L DM-i的尺寸僅比豐田定位B級車的佳美（Camry）小一點，已經來到了B級車的水準，能做到如此油耗實屬不易。而憑借65L的大容量油箱，秦L DM-i的綜合續航表現更是達到驚人的2100KM。按照現在92油8元（人民幣．下同）價格計算，每公里只有0.18元，已經相當接近於純電汽車0.1的成績。而且，搭載最新DM-i技術的秦L DM-i，起步售價定在9.98萬元，對於擅長過日子的中國消費者而言有着極強誘惑力。

王傳福表示，秦L DM-i的定位，就是小家庭的第一輛車，實用、便宜、經濟。報道稱，這對很多入門級的合資車來說是個不小的衝擊，且肯定動搖合資車的定價權。

事實上，這幾年隨着國產車的進步，合資車已經開啟了大降價模式，連Audi A7這種高端車型都降到了30萬的價位，這也難怪歐美要給中國車加關稅。不過以秦L DM-i的產品力，即便在歐美市場賣翻倍的價格，依然是競爭力十足。至於國內市場，B級車的定價很可能會被拉到10萬的水平線。

第五代DM技術發動機熱效率達到46.06%，虧電油耗做到百公里2.9L，綜合續航里程達到2100KM。（經濟網）

報道指，過去幾年，中國新能源車型的話題度討論比較高，今年第一季，中國車型便在全球新能源TOP 20車型榜佔到了16席，同比新增2款，而且銷量同比上漲11。同時，事實證明，國產汽車也在傳統能源領域持續發力，實現了從新能源到傳統能源的全面超越。

報道又提到，輿論往往會認為，中國產業的優勢，只是低研發、低成本。但對於一些高科技企業來說，若做一些垂直差異化的模型對比，可以發現也有不少中國的科技企業在努力直追。

例如，2023年，比亞迪和寧德時代的營收總額是Tesla的1.5倍，研發費用是2倍。即便把比亞迪單獨拎出來，其營收也是Tesla的90%，研發費用卻是Tesla的140%。

比亞迪的研發費用是Tesla的140%。（資料圖片）

對於美國指責中國「產能過剩」威脅西方，報道認為，中國真正有殺傷力的其實是「優質產能」的崛起。根據世界經濟論壇的評選，廣東的新能源汽車智能生態工廠，每53秒就能下線一台車，是唯一在智能制造和數字化水平層面入選「燈塔工廠」的工廠。而據國際能源署測算，2030年全球新能源汽車需求量將達4500萬輛，是2022年的4.5倍。相比於西方的汽車產業鏈，中國的汽車產業技術更先進，價格更親民，站在全球市場考慮，中國有望為全世界的綠色能源產業的主導動能。

今年1月，Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）曾發出警告，稱中國汽車制造商將在沒有貿易壁壘的情況下，「摧毀」全球的競爭對手。但到了5月23日，他又在法律巴黎舉行的Viva Technology科技會議上表態，稱不贊成任何扭曲市場的措施。

最後報道提到，從限制到改口，或許馬斯克已經明白了一件事，那就是：用非市場的舉措來限制中國企業的追趕，尤其是發力硬科技的企業，終究是一種徒勞。