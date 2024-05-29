首4月中國電動車歐洲銷量：3品牌打入TOP20　比亞迪暴漲5倍超極星

市場調研機構「EU-EVS」近日發布數據顯示，今年1至4月，歐洲15國的電動汽車（不含插混）銷量為426746輛，同比下降21.9%。在前二十大品牌榜中，中國品牌佔據3席。其中，吉利汽車集團的旗下汽車品牌富豪汽車（VOLVO）超越上汽名爵（MG），成為歐洲市場最受歡迎的中國品牌。而比亞迪（BYD）銷量則暴漲5倍，超越瑞典汽車生產商極星（Polestar）。



1至4月中國出口歐洲15國（挪威、瑞典、芬蘭、丹麥、英國、法國、愛爾蘭、荷蘭、德國、瑞士、西班牙、奧地利、葡萄牙、意大利、比利時）的純電動車有13個品牌，其中富豪汽車銷量3.4萬輛，同比大漲67%，位居TOP20品牌榜的第四，成為歐洲市場最受歡迎的中國品牌。銷量走勢顯示，富豪汽車在歐洲市場的純電動車銷量呈直線上升趨勢，從2020年4583輛增至2023年的60166輛，暴漲逾12倍。

圖為VOLVO EX30。（sohu）

被超越的上汽名爵，1至4月銷量僅1.8萬輛，同比大降28%，位居榜單第八。但從銷量走勢來看，名爵同樣呈直線上升趨勢。尤其2023年，名爵銷量超過9.9萬輛，同比2022年暴漲147%。不過到了2024年，名爵純電動車銷量出現下滑。對此，上汽集團相關人士回應稱，近期名爵的生產線進行了一些調整，導致產量有點跟不上銷量，強調短期有一些小波動，但市場端沒有出現問題，需求仍然很旺盛。

至於比亞迪純電動車在歐洲的銷量快速上漲，1至4月銷量7890輛，同比暴漲532.7%，位居榜單第16，反超曾經位居前十五的極星品牌，後者跌落榜單第18，前4月銷量僅5829輛。

自2013年開始，比亞迪進軍歐洲市場，2018年起開始在歐洲銷售旗下電動汽車，包括宋EV、唐EV和e5等車型。其銷量每年均實現翻倍暴漲，尤其2021年，同比暴漲逾10倍，2023年同比暴漲2.5倍。截至2024年1至4月，比亞迪純電動車在歐洲市場累計銷量達28446輛。

圖為2023年10月19日，比亞迪電動汽車正式進入匈牙利乘用車市場。（新華社）

不過在1至4月的TOP20車型榜方面，比亞迪旗下車型均未上榜，上榜的中國車型有3個，為富豪汽車的XC40（第六名）和EX30（第三名），以及名爵MG4（第七名）。

值得一提的是，憑着001和X兩款車，極氪汽車（Zeekr）在1至4月銷量達576輛，超過進入歐洲市場多年的長城歐拉（ORA）。截至2024年，極氪累計將業務擴張至6個歐洲國家，數量預計2025年達到8個，2026年更將覆蓋挪威、丹麥、法國等西歐、北歐核心國家。

至於蔚來汽車（NIO Inc），其在歐洲市場的銷量也呈直線上升趨勢，但增速在2022年同比暴漲5倍後放緩，2023年同比增長93%。而在2024年，蔚來銷量有所下滑。截至2024年1至4月，蔚來在歐洲市場累計銷量達4309輛。