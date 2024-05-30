｢中阿合作論壇｣四國元首超規格訪華　金燦榮：加沙危機有求於北京

「中阿合作論壇」第十屆部長級會議30日在北京舉行。中國人民大學國際關係學院教授金燦榮分析，五位元首共同出席部長會開幕式，「這是前所未有的規格」，顯示阿拉伯國家對「中阿合作論壇」寄予厚望，背後隱含中東四國對北京公正回應加沙問題的期待。



「中阿合作論壇」第十屆部長級會議30日在北京舉行，國家主席習近平同來華進行國事訪問的巴林國王哈馬德、埃及總統塞西、突尼斯總統賽義德、阿聯酋總統穆罕默德四位阿拉伯國家元首共同出席開幕式並發表主旨講話；會議並通過《北京宣言》、《中國—阿拉伯國家合作論壇2024年至2026年行動執行計劃》、《中國和阿拉伯國家關於巴勒斯坦問題的聯合聲明》三份成果文件。

金燦榮發表評論分析，五位元首共同出席部長會開幕式，這是前所未有的規格。

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儘管「中阿合作論壇」已經成立20周年，但金燦榮特別指出，此次中阿合作論壇召開的背景很特殊：隨著加沙危機的演進，各國的立場出現了分化。

金燦榮首先點名，在西方內部，除了美國無底線包庇以色列，其他國家紛紛和以色列保持距離，挪威、愛爾蘭、西班牙等國正式承認巴勒斯坦國；另在在伊斯蘭世界，土耳其切斷了和以色列的所有的經貿往來；而在「南方國家」中，去年以來，南非把以色列告到了和國際法院（ICJ）和國際刑事法院（ICC），有很多國家附議；在南美洲，哥倫比亞也在今年5月2日起與以色列斷絕外交關係。

金燦榮認為，在西方、伊斯蘭世界、阿拉伯世界、「南方國家」中，跟加沙危機最有緊密聯繫的就是阿拉伯國家，「因為巴勒斯坦人就是阿拉伯人」。金燦榮表示，阿拉伯國家看著自己兄弟被打，覺得無能為力，所以需要在外面尋找説明，比如開聯合國大會是個辦法，利用其他論壇發聲也是一個辦法，「其中，我覺得阿拉伯這幫兄弟對中阿合作論壇是寄予厚望的」。

面對中東四國元首遠道而來，金燦榮樂觀表示，既然阿拉伯國家找上來了，那麼中國作為負責任大國，肯定會給予相應的回覆、表達公正的立場，不會像美國那樣無底線站隊。

展望巴以問題與加沙危機未來，金燦榮認為，短期內，北京發聲對解決加沙危機有多大作用，「不好說」，但中國立場對解決巴以問題的長期性，肯定具有推動作用。