習近平出席中阿合作論壇開幕禮　稱「兩國方案」不能任意動搖

中國-阿拉伯國家合作論壇第十屆部長級會議今日（5月30日）在北京舉行。當天上午，中國國家主席習近平在中國阿-拉伯國家合作論壇第十屆部長級會議開幕式上發表主旨講話。



習近平指出，經過雙方共同努力，我在首屆中阿峰會期間提出的推進中阿務實合作「八大共同行動」取得重要早期收穫。中方願以此為基礎，同阿方建構「五大合作格局」，推動中阿命運共同體建設跑出加速度。一是更富活力的創新驅動格局。二是更具規模的投資金融格局。三是更立體的能源合作格局。四是更平衡的經貿互惠格局。五是更廣向的人文交流格局。

習近平指出，中東是一片發展沃土，但這片土地上戰火仍在延燒。去年10月以來，巴以衝突劇烈升級，人民遭受沉重苦難。戰爭不能再無限繼續，正義也不能永久缺席，「兩國方案」更不能任意動搖。中方堅定支持建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、享有完全主權的獨立的巴勒斯坦國，支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國，支持召開更大規模、更具權威、更有實效的國際和會。中方將繼續支持緩解加沙人道主義危機和戰後重建，支持聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處向加沙地區提供緊急人道主義援助。

會議舉行前，中共中央政治局委員、外交部長王毅昨日與阿拉伯國家聯盟（Arab League）秘書長蓋特（Ahmed Aboul Gheit）會面，指巴勒斯坦問題是此次部長會的重要議題。

中國外交部5月27日上午就中國-阿拉伯國家合作論壇第十屆部長級會議舉行中外媒體吹風會。中國副外長鄧勵表示，王毅將與阿拉伯外長就巴勒斯坦問題繼續深入探討，形成中阿共同聲音。

應習近平邀請，巴林國王哈馬德（Hamad bin Khalifa Al-Thani）、塞西、突尼斯總統賽義德（Kais Saied）、阿聯酋總統阿勒納哈揚（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）5月28日至6月1日對中國進行國事訪問，並出席中國-阿拉伯國家合作論壇第十屆部長級會議開幕式。