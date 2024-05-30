習近平中阿合作論壇開幕主旨講話　願與阿建構5大合作格局｜全文

中國國家主席習近平5月30日出席中國-阿拉伯國家合作論壇第十屆部長級會議開幕式，他在開幕式上發表主旨講話，表示中方願以首屆中阿峰會期間提出的推進中阿務實合作「八大共同行動」為基礎，同阿方建構「五大合作格局」，推動中阿命運共同體建設跑出加速度。



以下是習近平在中國-阿拉伯國家合作論壇第十屆部長級會議開幕式上發表的主旨講話全文。

各位嘉賓，各位朋友：

很高興出席中阿合作論壇部長級會議開幕式。每次同阿拉伯朋友相聚，我都倍感親切。中國和中國人民同阿拉伯國家和人民的友誼，緣自絲綢古道上的友好往來，緣自爭取民族解放時的並肩戰鬥，緣自國家建設進程中的合作共贏。

新世紀以來，中阿關係不斷邁上新台階。2022年12月，我赴沙特利雅得出席首屆中阿峰會，和阿拉伯同事們一致同意全力構建面向新時代的中阿命運共同體。中方對首屆中阿峰會成果落實情況感到滿意，願同阿方發揮好峰會戰略引領作用，持續推動中阿關係跨越式發展。在此，我高興地向大家宣布，中方將於2026年在中國舉辦第二屆中阿峰會，相信這將成為中阿關係又一座里程碑。

各位嘉賓、各位朋友！

當前，世界百年變局正在加速演進，中國和阿拉伯國家都肩負着實現各自民族振興、加快國家建設的時代使命。構建中阿命運共同體彰顯我們開闢中阿關係新紀元、開創美好世界新未來的共同願望。

中方願同阿方守望相助，把中阿關係建設成維護世界和平穩定的標杆。面對動盪不安的世界，相互尊重是和睦相處之道，公平正義是持久安全之基。我們願同阿方一道，尊重聯合國憲章宗旨和原則，尊重各國人民自主選擇，尊重歷史形成的客觀現實，探索有利於維護公平正義、實現長治久安的熱點問題解決之道。

中方願同阿方平等互利，把中阿關係建設成高質量共建「一帶一路」的樣板。絲路精神薪火相傳，引領中阿合作與時俱進，廣泛惠及雙方人民。面對相互依存的世界，我們願同阿方持續對接發展戰略，不斷築牢油氣、貿易、基礎設施等合作壓艙石，加快培育人工智能、投融資、新能源等新增長點，共走創新、綠色、繁榮之路。

中方願同阿方包容互鑒，把中阿關係建設成不同文明和諧共生的典範。面對更加多元的世界，對話多一分、對抗就少一分，包容多一點、隔閡就少一點。和平、真知、誠信、包容是中阿人民共同追求。我們願同阿方共倡人文交流，弘揚全人類共同價值，書寫不同文明互學互鑒的新時代典範。

中方願同阿方緊密協作，把中阿關係建設成探索全球治理正確路徑的表率。人類命運與共已成必然趨勢，但治理赤字、信任赤字、和平赤字、發展赤字不斷加重，需要我們秉持共商共建共享原則，不斷優化全球治理。我們願同阿方共同倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，打造全球治理南南合作樣板。

各位嘉賓、各位朋友！

首屆中阿峰會期間，我提出推進中阿務實合作「八大共同行動」。一年多來，經過雙方共同努力，中阿簽署共建「一帶一路」合作文件實現全覆蓋，科技研發、技術轉移取得新進展，經貿、能源合作邁上新台階，標誌性的旗艦項目和「小而美」的惠民工程並行推進，糧食安全、綠色創新、衛生健康等領域合作走深走實，人文交流合作平台高質量運轉，「八大共同行動」取得重要早期收穫。下階段，中方願以此為基礎，同阿方構建「五大合作格局」，推動中阿命運共同體建設跑出加速度。

一是更富活力的創新驅動格局。中方將同阿方在生命健康、人工智能、綠色低碳、現代農業、空間信息等領域共建10家聯合實驗室；願同阿方加強人工智能領域合作，共同促進人工智能賦能實體經濟，推動形成具有廣泛共識的全球人工智能治理體系；願同阿方共建空間碎片聯合觀測中心、北斗應用合作發展中心，加強載人航天、民用客機等合作。

二是更具規模的投資金融格局。中方願同阿方設立產業與投資合作論壇，繼續推進中阿銀聯體擴容，加快實施中東工業化專項貸款、中阿金融合作專項貸款合作項目。中方支持雙方金融機構加強合作，歡迎阿拉伯國家在華發行「熊貓債」，歡迎阿方銀行機構加入人民幣跨境支付清算系統，願同阿方深化央行數字貨幣領域交流合作。

三是更加立體的能源合作格局。中方將同阿方進一步加強油氣領域戰略合作，對接供應安全和市場安全；願同阿方聯合開展新能源技術研發和裝備生產。中方將支持中國能源企業和金融機構在阿拉伯國家參與總裝機容量超過300萬千瓦的可再生能源項目。

四是更為平衡的經貿互惠格局。中方將繼續積極推動實施30億元人民幣的發展合作項目；願同阿方加快雙邊和區域自由貿易協定談判，推動電子商務合作對話機制建設。中方歡迎阿方積極參加中國國際進口博覽會，願擴大自阿方進口非能源類產品特別是農食產品。

五是更廣維度的人文交流格局。中方願同阿方設立「全球文明倡議中國－阿拉伯中心」，擴大中阿改革發展研究中心規模影響，加快智庫聯盟、青年發展論壇、大學聯盟、文化和旅遊合作研究中心等平台建設。中方將每年邀請阿方200名政黨領導人訪華，未來5年將同阿方力爭實現1000萬遊客互訪。

各位嘉賓、各位朋友！

中東是一片發展沃土，但這片土地上戰火仍在延燒。去年10月以來，巴以衝突劇烈升級，人民遭受沉重苦難。戰爭不能再無限繼續，正義也不能永久缺席，「兩國方案」更不能任意動搖。中方堅定支持建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、享有完全主權的獨立的巴勒斯坦國，支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國，支持召開更大規模、更具權威、更有實效的國際和會。中方將在前期1億元人民幣緊急人道主義援助的基礎上，再提供5億元人民幣援助，支持緩解加沙人道主義危機和戰後重建；將向聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處提供300萬美元捐款，支持工程處向加沙地區提供緊急人道主義援助。

阿拉伯諺語說，朋友是生活中的陽光。我們將繼續同阿拉伯朋友一道，弘揚中阿友好精神，團結共創未來，讓構建中阿命運共同體的大道充滿陽光！

謝謝！