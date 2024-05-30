江西2歲幼女慘遭13歲鄰居抱上17樓扔下墜亡　警方：疑犯屬智障

江西九江市都昌縣近日發生一宗駭人案件，一名13歲少女抱走鄰居的2歲幼童，然後把她從17樓樓道窗台推下，後者墜樓死亡。對此，九江警方已立刑案。周四（30日），都昌縣公安局發布通報，指疑犯譚某某為智力障礙人員，已被控制。



死者為年僅2歲的秦秦，據秦秦母親吳女士透露，周日（26日）下午，女兒在外婆陪同下在屋苑內玩耍。下午5時多，鄰居家的女孩趁外婆不備，抱走了秦秦。外婆急忙尋人，通過詢問得知外孫女被一名女孩抱進一棟樓內，於是趕緊追趕，詎料還是晚了一分鐘，上去後外孫女已經不見了。

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吳女士表示，一開始並沒把抱走女兒的少女往壞處想，以為對方只是跟他們開玩笑。但對方滿口胡話，一會說秦秦被放在1樓，一會又說放在了2樓，導致家屬忙活了兩三個小時仍無果。最後，當家屬找到秦秦時，後者已經墜亡。家屬隨即報警，成為第一疑犯的少女被警方帶走調查，並承認了是她把秦秦扔下樓。

據都昌縣公安局通報，疑犯譚某某13歲，為智力障礙人員，其5月26日17時17分許將被害人秦某從17樓樓道窗台推下，造成秦某墜樓死亡。目前，譚某某已被公安機關控制，案件偵辦工作正在進行中。