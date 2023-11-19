2歲女童遭獨留陽台從23樓墜樓　保姆判緩刑　女童家屬不滿將上訴

2020年，杭州保母梁某某將2歲的女童獨留在自己女兒家中離開，導致女童從23樓意外墜落。近日，該案刑事訴訟在杭州市錢塘區人民法院一審宣判，梁某某被判過失致人死亡罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年。

女童母親解女士不滿判決將上訴，同時，保母女兒以侵害名譽權為由將解女士起訴至法院，案件將於月底開庭。



2020年6月，經人介紹，解女士夫婦僱用了保母梁某專門照顧女兒。2020年10月，解女士夫婦搬到事發社區。起初，他們並不知道梁某女兒也住在同一個社區。

解女士表示：「介紹人說她人還不錯，平常都沒有什麼問題，但她常常會到她女兒家去幫忙做家事。但我不知道她背著我會把我女兒帶到她女兒家。因為我們約定是在我們家照顧孩子，我家都有防護窗。她沒有經過我的同意。」

解女士亦表示，平時待保姆不薄，每月5000元人民幣，在杭州屬於中高水平。「我對她好是希望她對我女兒好，我本以為這是為我女兒好，誰知道這個決定會斷送我女兒。」

2020年12月15日上午，保姆梁某帶女童再次前往居住在相鄰樓棟23樓的女兒家，當時女兒家中無其他人。保姆梁某還曾向解女士發送的女兒在陽台上吃水果的影片，但影片看不出是誰家的陽台。

其後，因女童需要更換尿片，梁某將女童獨自留在陽台，鎖門後自行返回解女士家中取尿片。梁某回到女兒家中發現孩子不見，便聯繫解女士。解女士與丈夫立即趕回小區尋找孩子，1個小時後，孩子被鄰居在樓下草叢中發現。

解女士說：「孩子找到時已經沒有氣息，送到醫院我們跪在門口哀求，醫生說無力回天。」經鑑定，孩子符合高墜致嚴重顱腦損傷死亡。事發當日，梁某留在現場配合警方調查。

保姆過失致人死亡 被判坐監1年緩刑2年

然而，令解女士沒想到的是，法院在2021年10月做出不起訴決定，在解女士的申訴下，2022年5月，杭州市錢塘區法院依法做出刑事判決，以過失致人死亡罪判處56歲梁某期徒刑1年，緩刑2年。

對於該判決解女士仍然不服，2023年11月15日法院宣判，解女士於16日拿到判決書當日即決定上訴。「她是判了緩刑，人不用進去，她先是住在小​​區裡，後來回了老家，她等於一點代價都沒有。」

杭州錢塘法院曾做出不起訴決定。

杭州錢塘區法院民事判決書顯示，法院判決被告梁某於判決生效之日起10日內向原告夫婦書面賠禮道歉，賠償原告損失25萬元；被告梁某的女兒、女婿自願向原告支付20萬補償款。

原告向被告索賠包括死亡賠償金、喪葬費、誤工費、精神損害撫慰金等合計161萬元，但對於原告主張的精神損害撫慰金，要求房產商和物業公司承擔按份賠償責任等訴訟請求，法院並未支持。

對於判決，保姆梁某的女兒表示，「法律怎麼判就怎麼接受」，不過她亦以侵犯名譽權為由，將解女士告上法院。案件本月月底開庭。不過解女士解釋，「她主要針對抖音上我發布的一些信息，但我說的都是事實。」