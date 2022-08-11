浙江女被留學生燒傷後墜樓重傷　疑犯獲認定重度抑鬱發作

浙江工商大學畢業生李韶（化名）去年8月返校探望同學期間，於宿舍內被燒傷後墜樓，經鑑定損傷構成重傷二級，而放火者為該校斯洛伐克留學生ZM（化名）。事後，ZM被捕，案發時認定重度抑鬱發作，為限定刑事責任能力人。周三（10日），案件在杭州市上城區人民法院開庭，案由為放火罪。



據《封面新聞》報道，家屬李菁（化名）透露，2020年畢業的李韶在校期間曾參加創業大賽，多次獲獎，並認識了ZM，但雙方只是同學關係。去年7月，ZM在上海因故被拘留，同年8月4日，學校再通知李韶指ZM將於兩日後釋放，讓她去接人，李雖然婉拒但就答應在ZM回校後見他一面，「具體為什麼會讓李韶去接，她自己也不清楚，只是之前確實在那工作過，是很熟悉的老師，她就沒有多問」。

去年8月13日，李韶聯繫ZM在校外見面，後者雖然答應卻沒有如期出現，李韶出於憂慮便直接進入宿舍找人，向對方問候近況。原本交流十分正常，李韶沒有任何防備，可當要離開時，ZM突然鎖門把李推回宿舍，更掏出刀子威脅。

由於害怕，李韶聯繫宿管上來開門，可ZM聽到宿管的聲音，就把酒精潑在李身上並點燃打火機，最後李為逃生爬出陽台自4樓墜落，後被診斷為全身多處燒傷（36%）、腰椎骨折、多發性盆骨骨折、雙側跟骨骨折、雙足多處骨折、右外踝骨折、面部裂傷（下頜）、創傷性休克。經鑑定，李達到重傷二級。

是次已非ZM首次犯事，據國際教育學院2020年3月5日發布的文件，ZM曾於當年2月25日在金沙港生活區故意縱火，校方擬給予嚴重警告處分。而該案中，法醫鑑定ZM案發時重度抑鬱發作，為限定刑事責任能力。

案件周三上午9時15分在杭州市上城區人民法院開庭，李菁表示希望法院能重判，並透露李韶病情到現在還很嚴重，飽受神經痛而失眠，早上還會哭叫。同時，由於家人無力負擔治療費用，醫院也不能住，她只能在醫院附近租了房子，由前期學校墊付部分醫療費，不過目前治療處於暫停。