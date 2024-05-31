颱風｜中央氣象台：預計南海熱帶低壓　今晚在廣東沿海登陸

中央氣象台預計，南海熱帶低壓將於今日（5月31日）白天加強為今年第2號颱風，並於今日傍晚到明日（6月1日）凌晨在廣東珠海到電白一帶沿海登陸，若以熱帶風暴強度登陸廣東，將成為廣東今年的第一個颱風。



中央氣象台預計，南海熱帶低壓將於5月31日白天加強為今年第2號颱風，並於今日傍晚到6月1日凌晨在廣東珠海到電白一帶沿海登陸。（深圳天氣）

目前，深圳市颱風白色預警訊號正在生效中。深圳市氣象台昨日（5月30日）晚6時，發布全市颱風白色預警訊號，並預計南海熱帶低壓將在48小時內影響深圳。

而鑒於南海熱帶低壓發展趨勢及對廣東省影響，根據《廣東省防汛防旱防風防凍應急預案》和省防總有關規定，廣東省防汛防旱防風總指揮部決定於5月30日晚8時啟動防風Ⅳ級應急響應。

另據「深圳天氣」消息，5月31日中午11時，南海熱帶低壓位於深圳西南方向335公里的南海海面，未來將以每小時15公里左右的速度向北偏東方向移動，強度略有加強，隨後逐漸進入深圳300公里防區。

隨着南海熱帶低壓的靠近，下午深圳有間歇性陣雨，夜間降雨趨於頻密。此外，深圳的風力亦逐漸增大。

中央氣象台5月31日10時發布暴雨黃色預警，預計5月31日下午2時至6月1日下午2時，海南島、廣東、福建、浙江中南部、江西南部和東部等地有大到暴雨，其中，海南島東北部和西南部、廣東沿海、福建西南部沿海和北部、浙江南部等地部分地區有大暴雨。