內地城市人才吸引力排名　深圳穏居前4：IT業流入遠超其他城市

近日，《中國城市人才吸引力排名：2024》（以下稱為「報告」）發布，顯示2023年人才吸引力位居前十包括，北京、上海、深圳、廣州、杭州、成都、南京、蘇州、武漢、無錫。



較上年對比，京滬人才淨流入佔比下降。（新華社）

報告顯示，從人才流動趨勢來看，2023年東部人才依舊持續集聚，中部、西部、東北持續淨流出，但東部人才淨流入佔比已小幅下降，西部、東北部人才淨流入佔比有所回升。

分城市群看，超六成人才流向五大城市群，2023年長三角、珠三角人才持續集聚，京津冀人才轉爲淨流出趨勢，成渝、長江中游人才持續淨流出。

2023年，京滬深廣人才淨流入佔比分别爲0.5%、1.5%、1.2%、1.0%，較上年對比，京滬人才淨流入佔比下降、深廣小幅上升，顯示廣深人才流入依舊強勁。

深廣人才淨流入佔比下降小幅上升。（視覺中國）

至於深圳，2023年常住人口創歷史新高，按年增加12.8萬人，人才也保持淨流入，人才集聚明顯，主因深圳經濟發展速度快，擁有低于北京和上海的落戶門檻，以及創新的産業結構，能提供較多工作崗位等。

從去向看，深圳人才流向的前十大城市合共佔比50.2%，低于2022年前十來源地的52%，深圳的人才去向更加分散。2023年流入、流出深圳的行業人才中IT、通訊、電子、互聯網佔比達26.3%、31.6%，均遠高于前十的其他城市。