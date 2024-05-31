深中通道最低收費或為62.7元　6月正式通車　深圳-中山縮至20分鐘

全長24公里的深中通道計劃於今年6月通車，屆時深圳往返中山的交通時間，將從2個小時左右縮短至20分鐘左右。有關深中通道的高速公路收費標準亦備受關註，廣東省交通運輸廳周四（5月30日）公布了部分高速站經深中通道的收費標準，最低收費或為62.7元（人民幣，下同）。



據「深圳發布」報道，目前，深圳寶安前往中山最低價格為沿江高速西鄉（北）出入口至廣東翠亨東站深中通道出入口，價格為粵通卡64.6元、現金收費68元。

而深中通道到寶安的第一個收費站深圳機場站，因尚未開通，所以官網暫不可查詢，按照原發改部門公布的收費標準，預計最低價格應為粵通卡62.7元、現金收費66元。

在廣東省交通運輸廳網站的「高速公路收費查詢」處，起點輸入廣東西鄉北站、終點輸入廣東翠亨東站深中通道，即可看到收費金額、收費里程以及通行路徑。使用粵通卡支付收費金額為95折、即64.6元。

寶安的出發地點還可以選擇為廣東大鏟灣站（西鄉輔九路），這是經深中通道最快到達建設中的騰訊總部路線，收費價格為粵通卡66.43元，現金支付70元。

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經深中通道往西行駛，則可從沿江高速福海收費站、國展中心收費站到達寶安福海街道各處及深圳國際會展中心，收費價格分別為粵通卡優惠價68.4元、70.17元。

深中通道是集「橋、島、隧、水下互通」於一體的世界級跨海集群工程，全長約24公里。全線路面工程包括鋼橋面鋪裝、混凝土橋面鋪裝、海底隧道瀝青路面等，材料和結構類型多樣。

今年6月，深中通道即將正式通車，屆時，深圳往返中山的交通時間，將從2個小時左右縮短至20分鐘左右。